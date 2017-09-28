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В Исландии убита мать троих детей из Прибалтики

Предполагаемый убийца - беженец из Йемена

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: AP / Scanpix

В прошлый четверг, в столице Исландии в Рейкьявике была убита многодетная женщина из Латвии, об этом сообщают местные СМИ.

По информации полиции Рейкьявика, убитая - женщина 44 лет Санита Брауна из Латвии, которая уже несколько лет проживала в Исландии. На жизнь женщина зарабатывала тем, что убирала номера в отелях и гостевых домах, сообщает портал Rus.TVNET.

По подозрению в убийстве задержан житель Йемена, который прибыл в Исландию в поисках убежища.

С предположительным убийцей у погибшей были романтические отношения - об этом порталу Visir сообщил начальник полиции Гримурс Гримсонс.

В прошлый четверг соседи жертвы вызвали полицию, поскольку в одной из квартир раздавались громкие крики. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила в квартире лужу крови, жертву и двух мужчин. Один из них - исландец позднее был отпущен. А второй, житель Йемена, задержан.

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