В Исландии убита мать троих детей из Прибалтики

По информации полиции Рейкьявика, убитая - женщина 44 лет Санита Брауна из Латвии, которая уже несколько лет проживала в Исландии. На жизнь женщина зарабатывала тем, что убирала номера в отелях и гостевых домах, сообщает портал Rus.TVNET.

По подозрению в убийстве задержан житель Йемена, который прибыл в Исландию в поисках убежища.

С предположительным убийцей у погибшей были романтические отношения - об этом порталу Visir сообщил начальник полиции Гримурс Гримсонс.

В прошлый четверг соседи жертвы вызвали полицию, поскольку в одной из квартир раздавались громкие крики. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила в квартире лужу крови, жертву и двух мужчин. Один из них - исландец позднее был отпущен. А второй, житель Йемена, задержан.