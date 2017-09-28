«Инсайт»: департамент скрыл информацию о яичном порошке с опасным пестицидом в Эстонии

1 сентября Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии опубликовал сообщение о том, что в Эстонию поставлена некая смесь для омлета, в которой содержание фипронила превышает норму.

Пресс-релиз, который Ветеринарный департамент опубликовал в начале сентября, оставлял впечатление, что смесь с рынка убрали и до конечного потребителя она не дошла.

Но на самом деле департамент часть информации умышленно скрыл - смесь действительно не появлялась в розничной торговле, однако она отправилась в рестораны и кафе.

По его словам главного директора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда, департамент публикует лишь те сведения, которые дают потребителю возможность для каких-либо действий: «В конкретном случае опасности не было ни через розничную продажу, ни через заведения общественного питания и мы не опубликовали эту информацию, чтобы не вызывать у потребителей чувство паники».