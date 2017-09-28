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«Инсайт»: департамент скрыл информацию о яичном порошке с опасным пестицидом в Эстонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Считается, что "яичный кризис", разгоревшийся в Европе в середине лета, обошел Эстонию стороной, но это не так – продукция с опасным пестицидом фипронилом была завезена и в Эстонию, причем жители страны уже успели ее употребить, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на программу журналистских расследований "Инсайт", выходящую на телеканале ETV+.

1 сентября Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии опубликовал сообщение о том, что в Эстонию поставлена некая смесь для омлета, в которой содержание фипронила превышает норму.

Пресс-релиз, который Ветеринарный департамент опубликовал в начале сентября, оставлял впечатление, что смесь с рынка убрали и до конечного потребителя она не дошла.

Но на самом деле департамент часть информации умышленно скрыл - смесь действительно не появлялась в розничной торговле, однако она отправилась в рестораны и кафе.

По его словам главного директора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда, департамент публикует лишь те сведения, которые дают потребителю возможность для каких-либо действий: «В конкретном случае опасности не было ни через розничную продажу, ни через заведения общественного питания и мы не опубликовали эту информацию, чтобы не вызывать у потребителей чувство паники».

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