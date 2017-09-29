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16-летняя девушка на мопеде, пытаясь уйти от погони, столкнулась с полицейской машиной

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peeter Kümmel

Вчера днем в Пылва 16-летняя девушка на мопеде, проигнорировав данный полицией знак остановиться, столкнулась с полицейской машиной, пишет Postimees.

ДТП произошло в 13.57 в Пылва у дома №5 по улице Кеск. Находившаяся за рулем мопеда 16-летняя девушка не остановилась на данный полицией знак и попыталась уехать по дорожке для легкого транспорта.

При повороте влево с второстепенной дороги на главную водитель мопеда не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ехавшей в том же направлении полицейской машиной. Девушку доставили в пылваское отделение экстренной медицины.

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