16-летняя девушка на мопеде, пытаясь уйти от погони, столкнулась с полицейской машиной
29 сентября 2017 г., 07:10
Вчера днем в Пылва 16-летняя девушка на мопеде, проигнорировав данный полицией знак остановиться, столкнулась с полицейской машиной, пишет Postimees.
ДТП произошло в 13.57 в Пылва у дома №5 по улице Кеск. Находившаяся за рулем мопеда 16-летняя девушка не остановилась на данный полицией знак и попыталась уехать по дорожке для легкого транспорта.
При повороте влево с второстепенной дороги на главную водитель мопеда не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ехавшей в том же направлении полицейской машиной. Девушку доставили в пылваское отделение экстренной медицины.