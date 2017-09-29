Фото: в тяжелом ДТП парень и девушка получили серьезные травмы

Информация о ДТП в деревне Кео волости Райккюла в Рапламаа поступила в Центр тревоги около 17 часов, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.

Авария произошла на шестом километре шоссе Райккюла-Валгу-Пяэрду. Автомобиль Renault Clio, ехавший по дороге Койксе-Пурку через пурку в сторону деревни Тамме, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге со стороны Пяэрду в направлении Райккюла грузовику Volvo и врезался ему в бок.

За рулем легковой машины была 23-летняя девушка, рядом с ней сидел 17-летний молодой человек. Оба получили тяжелые травмы, их доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. 55-летний водитель грузовика не пострадал.

Водитель грузовика был трезвым, возможное опьянение управлявшей легковой машиной девушки устанавливается.

И водитель грузовика, и люди в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП в Рапламаа / PPA

На обоих участках дороги максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч. Оба участка заасфальтированы, условия на дороге в момент ДТП были хорошие, дорожное покрытие сухое, однако видимость на перекрестке была ограничена.

Все подробности ДТП выяснятся в ходе начатого уголовного производства.