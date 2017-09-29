Во Франции обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы

Ранее считалось, что портрет женщины, известной как Монна Ванна, был выполнен в студии Леонардо да Винчи.

"Монна Ванна" / www.wikipedia.org

Сейчас эксперты говорят, что художник сам мог работать над обеими картинами.

После экспертизы в Лувре кураторы считают, что эскиз обнаженной женщины, "по крайней мере, частично", нарисовал сам да Винчи.

С 1862 года этот рисунок находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи, к северу от французской столицы.

Леонардо да Винчи (1452-1519) был одним из величайших художников итальянского Возрождения, а его картина "Мона Лиза" (также известная как "Джоконда") остается одним из самых узнаваемых и ценных произведений искусства в мире.

Считается, что картина - портрет Лизы Герардини, написанная по заказу ее мужа - торговца тканями и флорентийского чиновника Франческо дель Джокондо.

Подготовительная работа к масляной живописи

"На рисунке действительно замечательно прописаны лицо и руки, - сказал куратор музея Конде Матье Дельдик в интервью агентству AFP. Это не бледная копия. Перед нами то, над чем работали параллельно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо. Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи".

Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок очень высокого качества и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI века.

руки и тело почти идентичны

портреты почти одинакового размера

на рисунке есть маленькие проколы, которые, возможно, позволяли совмещать контуры с портретом Моны Лизы

Художник-реставратор Моттен указывает, однако, что штрихи наверху рисунка около головы сделаны правшой, тогда как Леонардо был левшой.

"Мы должны быть осторожными в выводах, поскольку работа пока продолжается, - сказал он AFP. - Экспертиза займет некоторое время и это очень трудная работа, потому что рисунок очень хрупкий".