«Чего она на меня все время гонит?»: посол ЕС в РФ рассказал о досаде Путина на президента Литвы

«Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: „Чего она на меня все время гонит?“» - рассказал Ушацкас.

Даля Грибаускайте. Фото: Scanpix

Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.

«Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?» - пояснил посол. Ушайкас добавил, что затем они с Путиным продолжали разговор до начала пресс-конференции.

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас c декабря 2008 года по февраль 2010 года занимал должность министра иностранных дел Литвы.