Таллиннские автобусы линий 5 и 6 пойдут в объезд
29 сентября 2017 г., 09:52
В связи с реконструкцией улицы Вабаыхукооли с 9 часов утра 3 октября до окончания рабочего дня 11 декабря автобусы линий 5 и 6 будут направлены в объезд по улицам Козе, Пухкекоду, Метсакооли с разворотом на перекрестке улиц Метсакооли и Вабаыхукооли, сообщает Раэпресс.
На объезде появятся остановки Козе - на улице Козе до перекрестка с улицей Вабаыхукооли, Нурмику - на улице Пухкекоду до перекрестка с улицей Мезика и Метсакооли - на одноименной улице до перекрестка с улицей Вабаыхукооли.