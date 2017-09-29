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Таллиннские автобусы линий 5 и 6 пойдут в объезд

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Михкель Марипуу

В связи с реконструкцией улицы Вабаыхукооли с 9 часов утра 3 октября до окончания рабочего дня 11 декабря автобусы линий 5 и 6 будут направлены в объезд по улицам Козе, Пухкекоду, Метсакооли с разворотом на перекрестке улиц Метсакооли и Вабаыхукооли, сообщает Раэпресс.

На объезде появятся остановки Козе - на улице Козе до перекрестка с улицей Вабаыхукооли, Нурмику - на улице Пухкекоду до перекрестка с улицей Мезика и Метсакооли - на одноименной улице до перекрестка с улицей Вабаыхукооли.

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