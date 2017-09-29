Таллиннские автобусы линий 5 и 6 пойдут в объезд

В связи с реконструкцией улицы Вабаыхукооли с 9 часов утра 3 октября до окончания рабочего дня 11 декабря автобусы линий 5 и 6 будут направлены в объезд по улицам Козе, Пухкекоду, Метсакооли с разворотом на перекрестке улиц Метсакооли и Вабаыхукооли, сообщает Раэпресс.