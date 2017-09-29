Видео: фанат прорвался на поле и поцеловал Месси в бутсу

Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.

Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.