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Видео: фанат прорвался на поле и поцеловал Месси в бутсу

Sports.ee
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Лионель Месси. | ФОТО: Andrew Milligan/PA Wire/PA Images

Фанат «Барселоны» прорвался на поле во время матча Лиги чемпионов между каталонцами и португальским «Спортингом» и поцеловал бутсу форварда сине-гранатовых Лионеля Месси. Видео появилось на YouTube-канале TheFinalWhistle HD, передает «Лента.ру».

Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.

Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

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