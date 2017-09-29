В Москве подожгли редакцию "Ленты.ру"1
29 сентября 2017 г., 10:13
Интернет-издание "Лента.ру" в пятницу сообщило о нападении неизвестных на здание редакции, расположенное в Москве на Варшавском шоссе, передает Newsru.com.
"Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", - говорится на сайте издания.
На сайте также опубликованы фото: на одном стена с надписью "Врешь Лента". Указано, что часть изображения была размыта, чтобы не нарушать российское законодательство.
Позже "Лента" сообщила, что в результате нападения никто не пострадал.
К зданию приехала полиция, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.