В Москве подожгли редакцию "Ленты.ру"

"Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", - говорится на сайте издания.

На сайте также опубликованы фото: на одном стена с надписью "Врешь Лента". Указано, что часть изображения была размыта, чтобы не нарушать российское законодательство.

Позже "Лента" сообщила, что в результате нападения никто не пострадал.

К зданию приехала полиция, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.