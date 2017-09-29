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В Москве подожгли редакцию "Ленты.ру"

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Rus.Postimees.ee
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Полиция России. | ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Интернет-издание "Лента.ру" в пятницу сообщило о нападении неизвестных на здание редакции, расположенное в Москве на Варшавском шоссе, передает Newsru.com.

"Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", - говорится на сайте издания.

На сайте также опубликованы фото: на одном стена с надписью "Врешь Лента". Указано, что часть изображения была размыта, чтобы не нарушать российское законодательство.

Позже "Лента" сообщила, что в результате нападения никто не пострадал.

К зданию приехала полиция, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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