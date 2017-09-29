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Навального задержали в Москве

Интерфакс
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ФОТО: Evgeny Feldman/AP

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что был задержан полицией возле подъезда своего дома в Москве.

"Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из нее полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал Навальный на своей странице в инстаграме в пятницу.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.

Вечером в пятницу сторонники Навального в Нижнем Новгороде планируют провести несогласованную с властями акцию в его поддержку.

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