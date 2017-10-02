Нарва: противостояние тех, кто мог бы договориться

Нарвский список Центристской партии по-прежнему силен, как и в 2013 году. Тогда бой центристам дали соцдемы во главе с временно прописавшимся в Нарве Евгением Осиновским, а теперь во многом ту же оппозиционную команду возглавила ректор Академии МВД Катри Райк, собравшая избирательный союз "Наша Нарва".

В Нарве главное противостояние сезона - вооруженный с 2002 года административным ресурсом, но не сильно популярный мэр Тармо Таммисте против претендующей стать первой госпожой-градоначальницей Катри Райк. Эти двое стараются оппонировать друг другу, однако во время прямых дебатов они порой выглядят союзниками, способными сотрудничать и дополнять друг друга.

Но такой послевыборный союз нарвских центристов и "Нашей Нарвы" представить все же сложно. В одну лодку с Катри Райк едва ли захочет сесть мощный магнит голосов Михаил Стальнухин, который еще в прошлом десятилетии пообещал, что ноги его не будет в новом доме Нарвского колледжа Тартуского университета, который строился под руководством Райк.

Сама же Катри божится, что ни за что не окажется в одной команде с предводителем центристов в Нарвском горсобрании Алексеем Вороновым. А также Райк против сотрудничества с ранее осужденными и ныне судимыми политиками, коих у центристов в списке кандидатов действительно многовато.

Стальнухин какое-то время еще сомневался, баллотироваться ли ему в партийном списке - была такая интрига. В своем комментарии центристский тяжеловес признавал, что противоречия с нарвскими однопартийцами по ряду политических моментов у него сохраняются: "Это касается присоединения Нарвы к проекту Министерства образования, в соответствии с которым одна из нарвских гимназий могла бы перейти на русский язык обучения - решение против этой возможности было принято на основе неверной информации и должно быть еще раз обсуждено. Также не понимаю я резонов, по которым Нарва фактически отказалась сотрудничать с академией МВД в вопросе переезда части Академии в наш город, это касается и строительства бассейна в рамках этого проекта", - говорил Стальнухин.

Альтернативный сависааровский список в Нарве сравнительно слаб: там малоизвестные или вовсе неизвестные кандидаты. Призрачный колосс Эдгар кажется из Нарвы совсем уж мифической фигурой. Впрочем, еще хуже и без каких-либо козырей на руках вступили в нарвскую игру Партия реформ и IRL, а также кандидаты от союза "Патриот". Многие их кандидаты - новички и дилетанты в политике.

Кандидат Елена Вальме, возглавившая нарвский избирательный союз Сависаара, являющаяся давней хорошей знакомой Эдгара и, пока не исключенная из партии за это, считает, что ее однопартиец Тармо Таммисте - плохая кандидатура в мэры. "Он на этом посту с 2002 года, но не обладает такой харизмой, которая делала бы его более узнаваемым в городе. Я могу это объяснить одной причиной: все нарвское руководство несамостоятельно в принятии решений, за ними стоят другие люди, а кто эти кукловоды - другой вопрос. Таммисте же - просто удобный назначенец".