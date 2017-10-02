Нарва: противостояние тех, кто мог бы договориться

Одиозный Эдгар Сависаар поначалу было запутал предвыборную игру в Нарве своим заявлением о готовности стать кандидатом в новые мэры приграничного города, но теперь уже ясно, что праотец центристов большой игры тут не сделает.
Нарвский список Центристской партии по-прежнему силен, как и в 2013 году. Тогда бой центристам дали соцдемы во главе с временно прописавшимся в Нарве Евгением Осиновским, а теперь во многом ту же оппозиционную команду возглавила ректор Академии МВД Катри Райк, собравшая избирательный союз "Наша Нарва".
В Нарве главное противостояние сезона - вооруженный с 2002 года административным ресурсом, но не сильно популярный мэр Тармо Таммисте против претендующей стать первой госпожой-градоначальницей Катри Райк. Эти двое стараются оппонировать друг другу, однако во время прямых дебатов они порой выглядят союзниками, способными сотрудничать и дополнять друг друга.
Но такой послевыборный союз нарвских центристов и "Нашей Нарвы" представить все же сложно. В одну лодку с Катри Райк едва ли захочет сесть мощный магнит голосов Михаил Стальнухин, который еще в прошлом десятилетии пообещал, что ноги его не будет в новом доме Нарвского колледжа Тартуского университета, который строился под руководством Райк.
Сама же Катри божится, что ни за что не окажется в одной команде с предводителем центристов в Нарвском горсобрании Алексеем Вороновым. А также Райк против сотрудничества с ранее осужденными и ныне судимыми политиками, коих у центристов в списке кандидатов действительно многовато.
Стальнухин какое-то время еще сомневался, баллотироваться ли ему в партийном списке - была такая интрига. В своем комментарии центристский тяжеловес признавал, что противоречия с нарвскими однопартийцами по ряду политических моментов у него сохраняются: "Это касается присоединения Нарвы к проекту Министерства образования, в соответствии с которым одна из нарвских гимназий могла бы перейти на русский язык обучения - решение против этой возможности было принято на основе неверной информации и должно быть еще раз обсуждено. Также не понимаю я резонов, по которым Нарва фактически отказалась сотрудничать с академией МВД в вопросе переезда части Академии в наш город, это касается и строительства бассейна в рамках этого проекта", - говорил Стальнухин.
Альтернативный сависааровский список в Нарве сравнительно слаб: там малоизвестные или вовсе неизвестные кандидаты. Призрачный колосс Эдгар кажется из Нарвы совсем уж мифической фигурой. Впрочем, еще хуже и без каких-либо козырей на руках вступили в нарвскую игру Партия реформ и IRL, а также кандидаты от союза "Патриот". Многие их кандидаты - новички и дилетанты в политике.
Кандидат Елена Вальме, возглавившая нарвский избирательный союз Сависаара, являющаяся давней хорошей знакомой Эдгара и, пока не исключенная из партии за это, считает, что ее однопартиец Тармо Таммисте - плохая кандидатура в мэры. "Он на этом посту с 2002 года, но не обладает такой харизмой, которая делала бы его более узнаваемым в городе. Я могу это объяснить одной причиной: все нарвское руководство несамостоятельно в принятии решений, за ними стоят другие люди, а кто эти кукловоды - другой вопрос. Таммисте же - просто удобный назначенец".
Отвечая на вопрос, хорошим ли кандидатом в мэры является Катри Райк из "Нашей Нарвы", Вальме отметила, что Райк - тоже приезжий человек, как и Таммисте. "Да, наш кандидат в мэры (Сависаар. - И.С.) - тоже не местный, но у него есть, во-первых, колоссальный опыт управления большим городом, а во-вторых - та самая харизма, отсутствующая у господина Таммисте", - парирует Вальме.
Вальме сегодня отказывается делать прогноз относительно мэра Нарвы и вообще исхода выборов в этом городе: "Но будет очень печально, если не произойдет никаких изменений на следующие четыре года".
В предвыборной полемике в Нарве уже не первое десятилетие продолжает звучать стандартный мотив о нехватке рабочих мест для нарвитян. Производная этой темы - поддержка предпринимательства, какой бы смысл в эти слова ни вкладывался. Добавился свежий статистический фон: регион лидирует по Эстонии в плане бедности населения.
Не менее стандартна тема - развитие городской среды, и особо актуальный вопрос о появлении в Нарве новых велодорожек и плавательного бассейна. Позиции участников предвыборной гонки отчасти близки, но, опять же, старые скелеты в шкафах и формальная принадлежность к разным политическим тусовкам оставляют кандидатам из разных списков мало шансов на кооперацию после 15 октября.
В таких условиях одержать победу имеет больше всего шансов просто наиболее многочисленный кандидатский список: список Центристской партии в Нарве насчитывает ровно 100 человек, "Наша Нарва" - 60, Союз Эдгара Сависаара - 24, список Партии реформ - 10, "Патриот" - 8, список IRL - 5.
Нарва
* 57 130 человек населения на 1 января 2017 года.
* 73,9 миллиона евро - уточненный годовой бюджет города в 2017 году