На Digital Summit Telia представит первое в мире 5G-решение

Telia оборудовала в зоне Digital Expo бокс, в котором вместе с партнерами по проекту – Ericsson и Intel – представит одну из технологических возможностей ближайшего будущего.

“Это важная веха в истории развития технологии 5G, поскольку этим мы сделали большой шаг навстречу реальному применению услуг, разрабатываемых на базе этой технологии, – сказал председатель правления Telia Eesti Дан Стрёмберг. – Мы обещали, что первые услуги 5G мы предложим жителям Таллинн и Стокгольма уже в 2018 году, и сегодня можем подтвердить: мы уверенно движемся к этой цели”.

На саммите Дигитального развития состоится премьера технологического решения 5 G в сфере промышленности, разработанного в сотрудничестве Telia с Ericsson и Intel. Ориентировочно в 15:45 в пятницу в боксе состоится официальная демонстрация, в которой примут участие представители Telia, Ericsson и Intel.

На этой неделе Telia также прелставит второе решение на базе технологии 5G, которое в данный момент тестируется с участием обычных пользователей.

В ближайшее время на портале Digitark можно будет подробнее ознакомиться с представленным техническим решением, работающим на базе 5G.