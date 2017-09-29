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Масло вернулось на полки магазинов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Пропавшее на время из магазинов сливочное масло вернулось на полки в широком ассортименте. Означает ли это, что кризис миновал? Пока сложно судить.

Сотрудники редакции газеты Sakala посетили пять магазинов в Вильянди и удостоверились, что масло можно найти во всех из них. В некоторых местах выбор был больше, в некоторых меньше.

Кроме обычного масла в магазинах продавалось также масло с различными добавками и маргарин. В магазинах можно было найти как масло эстонских производителей, так и продукцию из Литвы, Польши и даже Франции.

Цена за пачку масла весом 200-250 грамм варьировалась в разных местах от 1,75 евро до 2,89 евро.

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