Тенденция к снижению цен: неужели пузырь нашей недвижимости может лопнуть?

Индекс сейчас равен 91,5 пунктам, что на 0,8% процента меньше, чем месяц назад. Средняя цена на жилую недвижимость, выставленную на продажу на портале KV.EE, по состоянию на 15 августа 2017 года равна 1201 евро за квадратный метр.

Нельзя сказать, что это снижение станет поворотным моментом на рынке недвижимости и приведет к его краху, о чем в последнее время много пишут СМИ. Индекс KV.EE отражает лишь предлагаемые продавцами недвижимости цены.

Из чего они складываются? Дело в том, что в последнее время увеличилось количество предложений о продаже недвижимости в различных уездах Эстонии, значительно удаленных от столицы. В этих районах цены на недвижимость ниже лидирующих на рынке Таллинна и Тарту, что и привело к снижению предлагаемой средней цены всех жилых площадей в Эстонии.

В общем и целом, скорых изменений на рынке недвижимости ждать не стоит. Рост цен, которые стабилизировались в 2016 году, в этом году продолжился.

Рынок недвижимости сейчас активен - из-за увеличивающегося количества сделок и постоянно растущего числа предложений. Спрос также велик, и нет никаких оснований ожидать падения цен.

Это дает возможность прогнозировать дальнейший рост количества сделок с жилой недвижимостью и умеренный рост индекса KV.EE на два-пять процента в год.