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Галерея: активисты EKRE приветствуют Меркель свистом и свастикой

Rus.Postimees.ee
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Прямо сейчас Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проводит пикет возле Котла культуры в связи с визитом в Таллинн канцлера Германии Ангелы Меркель. Ангелу Меркель, только что прибывшую на саммит Совета ЕС, активисты EKRE встретили свистом и плакатами со свастикой.

«Вероятно, прибывающая на саммит еврократов повивальная бабка мультикультурности Ангела Меркель потребует, чтобы Эстония приняла еще больше иммигрантов, чем прежде», - сказал вчера вице-председатель EKRE Мартин Хельме.

«На пикете мы планируем ясно и громко заявить политикам ЕС и нашего государства, что квота Эстонии по-прежнему равна нулю, и мы не согласимся с политикой открытых дверей. Не должно сложиться впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не можем позволить Юри Ратасу или Андресу Анвельту уступить Меркель хоть в чем-нибудь», - добавил он.

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