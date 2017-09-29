Галерея: активисты EKRE приветствуют Меркель свистом и свастикой

Прямо сейчас Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проводит пикет возле Котла культуры в связи с визитом в Таллинн канцлера Германии Ангелы Меркель. Ангелу Меркель, только что прибывшую на саммит Совета ЕС, активисты EKRE встретили свистом и плакатами со свастикой.
«Вероятно, прибывающая на саммит еврократов повивальная бабка мультикультурности Ангела Меркель потребует, чтобы Эстония приняла еще больше иммигрантов, чем прежде», - сказал вчера вице-председатель EKRE Мартин Хельме.
«На пикете мы планируем ясно и громко заявить политикам ЕС и нашего государства, что квота Эстонии по-прежнему равна нулю, и мы не согласимся с политикой открытых дверей. Не должно сложиться впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не можем позволить Юри Ратасу или Андресу Анвельту уступить Меркель хоть в чем-нибудь», - добавил он.