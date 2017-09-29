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Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

BNS
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Солдаты НАТО находятся в странах Балтии для того, чтобы противостоять агрессивной России, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Как я уже неоднократно говорила — выход из Европейского союза не означает ухода из Европы», - подчеркнула Мэй в пятницу в военном городке Тапа, выступая перед солдатами и офицерами дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

«Продолжающаяся агрессия России представляет собой возрастающую угрозу для наших друзей из Эстонии, а также Латвии и Литвы. Наше присутствие здесь важно для того, чтобы показать, что мы готовы защищать своих союзников», - заявила Мэй

«Если такое государство как Россия занимается нарушениями государственных границ и международного права, на это нужно ответить. Нападение на одного означает нападение на всех», - подчеркнула она.

Премьер-министр отметила, что находящиеся в Эстонии военнослужащие занимаются не только военной деятельностью: они помогают углублять межгосударственные дружеские связи. Также Мэй поблагодарила солдат за службу.

Вместе с Мэй Тапа посетили и ознакомились с деятельностью боевой группы НАТО президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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