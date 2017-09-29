Галерея: море в Пярну резко обмелело

Минувшей ночью уровень моря опустился на 30 см ниже среднего, а к утру немного поднялся. По прогнозу института морских систем Таллиннского технического университета, в ближайшие дни море может отступить еще больше, а уровень воды в нем опустится на 40 см ниже среднего.

В начале октября прошлого года уровень моря в Пярну упал почти на 90 см ниже среднего. Самый низкий уровень моря был в Пярну 14 октября 1976 года: 122 см ниже среднего. В уезде самый низкий показатель был зафиксирован 9 декабря 1959 года на острове Кихну, когда уровень воды был на 135 см ниже среднего. В Эстонии рекордно низкий уровень воды был в 1914 году в Нарва-Йыэсее: 141 см ниже среднего.