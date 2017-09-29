Трагедия в России: мужчина с ножом устроил кровавую баню, зарезав четверых
29 сентября 2017 г., 12:02
Четыре убийства произошли накануне в поселке Шамары Свердловской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в местном отделении скорой помощи в пятницу.
По его словам, собеседника агентства, мужчина убил четырех человек в разных частях поселка. "Четыре человека убиты, один ранен - проникающее ранение грудной летки, сделали операцию в Шалинской ЦГБ", - сказал он.
"Мужчина с ножом напал не на прохожих, он целенаправленно шел убивать", - отметил собеседник агентства.