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Трагедия в России: мужчина с ножом устроил кровавую баню, зарезав четверых

Rus.Postimees.ee
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Нож. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Четыре убийства произошли накануне в поселке Шамары Свердловской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в местном отделении скорой помощи в пятницу.

По его словам, собеседника агентства, мужчина убил четырех человек в разных частях поселка. "Четыре человека убиты, один ранен - проникающее ранение грудной летки, сделали операцию в Шалинской ЦГБ", - сказал он.

"Мужчина с ножом напал не на прохожих, он целенаправленно шел убивать", - отметил собеседник агентства.

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