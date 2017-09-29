Трагедия в России: мужчина с ножом устроил кровавую баню, зарезав четверых

По его словам, собеседника агентства, мужчина убил четырех человек в разных частях поселка. "Четыре человека убиты, один ранен - проникающее ранение грудной летки, сделали операцию в Шалинской ЦГБ", - сказал он.

"Мужчина с ножом напал не на прохожих, он целенаправленно шел убивать", - отметил собеседник агентства.