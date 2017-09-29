Вне дома: дегустация вин Torres в ресторане Mon Repos. Смотрите галерею

Но дегустировать – это не пить! Целью визита именитого винодела в Эстонию была презентация первого игристого вина от Тоrres, а также вин из старых каталонских сортов винограда, которые дом вновь начинает использовать. Правда же, вам почти ничего не говорят такие сорта, как Forcada, Pirenne, Moneu и Querol?

История известнейшего в Испании винного дома началась в 1870 году. Насчитывающее сегодня 1300 работников предприятие по-прежнему сохраняет семейные традиции – Мигель Торрес Макзассек представляет пятое поколение семьи Торрес, а среди членов правления уже есть и представители следующих поколений.

Тоrres завоевал множество наград за экологию виноделия. Три года, 2014, 2015 и 2017, в рамках конкурса, который уже в течение семи лет организует журнал Drinks International, компания Тоrres становилась самым популярным винным брендом в Европе.

Тоrres владеет в общей сложности 2432 гектарами виноградников, из них 2000 га в Испании, 400 - в Чили и 32 – в Калифорнии. Продукция дома реализуется в 150 странах.

Как принято на профессиональных дегустациях, в конце были поданы закуски от принимающего дегустаторов ресторана. Знаменитый шеф-повар и владелец ресторана Mon Repos Владислав Дьячук подал закуски в стиле тапас: тартар из сига с горчицей и кремовым сыром, перепелиное яйцо с трюфелем на черном хлебе, малосольное сало с картофелем и хреном, маринованый лосось с огурцом и эстрагоном. Горячих закусоу было две: кремовый томатный суп с тунцом и мидиями и перепелка с трюфельным орзотто и зернами граната.