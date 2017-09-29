"Балет Якобсона" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Ежегодный фестиваль «Петербургский театральный сезон» проводится с 2007 года. Его задача – способствовать культурным контактам между Петербургом и различными городами планеты, общепризнанными культурными центрами. В фестивальной афише «Петербургского театрального сезона» – всегда только лучшие и востребованные постановки, отмеченные высшими театральными наградами России и Санкт-Петербурга. Спектакли фестиваля с успехом шли в Праге, Берлине, Хельсинки, Тель-Авиве, Милане, Дрездене, Марселе, Тбилиси, Белграде, Афинах. И вот в 2017 году – Таллинн, с 25 сентября по 3 октября.

Для эстетов, любителей красивых па, безупречного танцевального ансамбля и угадываемой с первых нот музыкальной классики в Таллинне выступит театр «Балет Якобсона». В первом отделении будет представлена хореографическая композиция в одном акте «Шопениана» – шедевр Михаила Фокина, поставленный в начале ХХ века. Программа второго отделения состоит из знаменитых постановок, составляющих цвет русского балета, а также номера из наследия основателя труппы Леонида Вениаминовича Якобсона. Среди них pas de deux из «Спящей красавицы» на музыку Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и французского хореографа Жана-Гийома Бара, pas de deux из балетов «Дон Кихот» и «Пламя Парижа». Украшением программы станут классическая композиция «Секстет» на музыку Моцарта и хореографическая миниатюра «Венский вальс» на музыку Штрауса.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!