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Архиепископ Урмас Вийльма провел ночь в отделении интенсивной терапии

Rus.Postimees.ee
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Архиепископ Урмас Вийльма. | ФОТО: Scanpix

Архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма провел эту ночь в отделении интенсивной терапии (EMO), ему потребовалось лечение электрическим током.

Архиепископ написал на своей страничке в Facebook, что утро, свободное от каких-либо дел привело к переизбытку отдыха и нарушению сердечного ритма. В итоге епископу пришлось обратиться в EMO, пишет Postimees.ee.

Вийльма отметил, что год назад уже оказывался в такой же ситуации.

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