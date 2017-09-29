Архиепископ Урмас Вийльма провел ночь в отделении интенсивной терапии
29 сентября 2017 г., 12:38
Архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма провел эту ночь в отделении интенсивной терапии (EMO), ему потребовалось лечение электрическим током.
Архиепископ написал на своей страничке в Facebook, что утро, свободное от каких-либо дел привело к переизбытку отдыха и нарушению сердечного ритма. В итоге епископу пришлось обратиться в EMO, пишет Postimees.ee.
Вийльма отметил, что год назад уже оказывался в такой же ситуации.