Фото: как одна семья остроумно увеличила площадь своего дома

Если жилая площадь невелика, а семья увеличилась, следует тщательно продумать, что же сделать для достижения комфорта. TreeHugger рассказывает как раз о таком удачном варианте перестройки.

Фото: treehugger.com

А именно: семейство, владеющее мини-домом, купило еще один такой же, и соединила их между собой с помощью оригинального зимнего сада. В одном домике находится кухня, спальня родителей и ванная. Между ними - застекленное сооружение типа высокого парника. Второй домик - отдан детям: на верхнем этаже спальня, на нижнем - помещение для игр.

Фото: treehugger.com

Теперь мини-домом это жилье назвать трудно, хотя и после пристройки его размеры невелики.