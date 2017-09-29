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Фото: как одна семья остроумно увеличила площадь своего дома

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: treehugger.com

Если дом стал тесным, у вас два выхода: увеличить старый или искать новый. Портал Kodu рассказывает о первом варианте, который одна семья воплотила в жизнь с фантазией и вкусом.

Если жилая площадь невелика, а семья увеличилась, следует тщательно продумать, что же сделать для достижения комфорта. TreeHugger рассказывает как раз о таком удачном варианте перестройки.

Фото: treehugger.com

А именно: семейство, владеющее мини-домом, купило еще один такой же, и соединила их между собой с помощью оригинального зимнего сада. В одном домике находится кухня, спальня родителей и ванная. Между ними - застекленное сооружение типа высокого парника. Второй домик - отдан детям: на верхнем этаже спальня, на нижнем - помещение для игр.

Фото: treehugger.com

Теперь мини-домом это жилье назвать трудно, хотя и после пристройки его размеры невелики.

Фото: treehugger.com

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