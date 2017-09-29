Чудеса на стройплощадках Эстонии

Это выяснилось в среду во время общей облавы проведенной Департаментом полиции и погранохраны (РРА), Налогово-таможенного департамента (МТА) и Трудовой инспекции на стройплощадках Таллинна, на которую взяли с собой и Postimees.

Команда из 20 представителей учреждений собралась утром в Налогово-таможенном департаменте. Большую часть группы составляли полицейские и их помощники. Нехватка рабочих рук в строительстве и желание восточных европейцев, находящихся в сложном положении, заработать деньги являются причиной, почему приходится организовывать общие облавы. Повсюду возвышаются краны, но эстонского языка на строительных площадках почти не слышно.

Чиновники делятся на группы. На объектах много выходов, которые во время операции нужно взять под контроль. Пытающихся сбежать украинцев нужно вернуть назад.

Полицейские и их помощники собрались в среду утром у Налогово-таможенного департамента на совещание, чтобы обговодить план рейда. Фото: Сандер Ильвест

Никаких украинцев

По воле случая стройплощадка Таллиннского дома суда, возведение которого обойдется более чем в 30 миллионов евро, оказывается первым объектом, который предстояло проверить. Дом строит консорциум AS Ehitusfirma Rand ja Tulberg, а также OÜ Astlanda Ehitus. Заказчик – Riigi Kinnisvara AS. Генподрядчики готовы сотрудничать и весьма дружелюбны – большим огорчением для них стали не шарящие по стройлощадке чиновники или нелегальная рабочая сила, а оказавшийся на месте фотограф Postimees. Генподрядчику не о чем особо беспокоиться – у них строители зарплату не получают.

«Генподрядчики в целом не в курсе происходящего, поскольку субподрядчики в свою очередь берут еще субподрядчиков, которые находят новых субподрядчиков… Генподрядчик не знает об их договорах о сотрудничестве, командировочных договорах, договорах об аренде работников», - перечисляет руководящий операцией полицейский.

Есть большое количество субподрядчиков с солидным штатом, каждый из которых сам отвечает за своих людей. Так, по крайней мере, в теории.

Строители Дома суда, которые работают без регистрации с польской D-визой. Фото: Сандер Ильвест

Картину того, как все происходит на самом деле, дала одна теплушка, где находятся пять строителей с Украины. Ни один из них не зарегистрирован для работы в Эстонии. У них тут вообще нет работодателя, но это не мешает им строить Дом суда. Украинцы в замешательстве, но открыты для сотрудничества. Один забыл паспорт и его приходится искать вместе с патрулем.

Один молодой человек, которому чуть за 20, приехал из Донецкой области. Он говорит, что остановился в Ласнамяэ. На вопрос: как долго он тут работает, звучат разные ответы. Чиновникам говорят про вчера, журналистам про пять дней.

Работодателем называется RTB Grupp. По данным Бизнес-регистра, предприятие создано в прошлом году. Теперь его члену правления Таури Райоя придется давать объяснения полиции. Он объясняет, что эти люди не являются его работниками, а работники его субпордядчика. Арендная рабочая сила. Последнее звено цепи из множества субподрядчиков находится где-то в Польше.