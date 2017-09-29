Чудеса на стройплощадках Эстонии

На окраине Тартуского шоссе рядом с Таллиннским автовокзалом установлены несколько строительных кранов. Там возводят оплот права и справедливости – новый Дом суда в Таллинне, куда в будущем году переедут Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и центр регистров и инфосистем. Но даже этот строительный объект не может считаться примером в своей сфере деятельности – как и на других стройках Эстонии, дом суда помогает строить незаконная иностранная рабочая сила.
Это выяснилось в среду во время общей облавы проведенной Департаментом полиции и погранохраны (РРА), Налогово-таможенного департамента (МТА) и Трудовой инспекции на стройплощадках Таллинна, на которую взяли с собой и Postimees.
Команда из 20 представителей учреждений собралась утром в Налогово-таможенном департаменте. Большую часть группы составляли полицейские и их помощники. Нехватка рабочих рук в строительстве и желание восточных европейцев, находящихся в сложном положении, заработать деньги являются причиной, почему приходится организовывать общие облавы. Повсюду возвышаются краны, но эстонского языка на строительных площадках почти не слышно.
Чиновники делятся на группы. На объектах много выходов, которые во время операции нужно взять под контроль. Пытающихся сбежать украинцев нужно вернуть назад.
Полицейские и их помощники собрались в среду утром у Налогово-таможенного департамента на совещание, чтобы обговодить план рейда. Фото: Сандер Ильвест
Никаких украинцев
По воле случая стройплощадка Таллиннского дома суда, возведение которого обойдется более чем в 30 миллионов евро, оказывается первым объектом, который предстояло проверить. Дом строит консорциум AS Ehitusfirma Rand ja Tulberg, а также OÜ Astlanda Ehitus. Заказчик – Riigi Kinnisvara AS. Генподрядчики готовы сотрудничать и весьма дружелюбны – большим огорчением для них стали не шарящие по стройлощадке чиновники или нелегальная рабочая сила, а оказавшийся на месте фотограф Postimees. Генподрядчику не о чем особо беспокоиться – у них строители зарплату не получают.
«Генподрядчики в целом не в курсе происходящего, поскольку субподрядчики в свою очередь берут еще субподрядчиков, которые находят новых субподрядчиков… Генподрядчик не знает об их договорах о сотрудничестве, командировочных договорах, договорах об аренде работников», - перечисляет руководящий операцией полицейский.
Есть большое количество субподрядчиков с солидным штатом, каждый из которых сам отвечает за своих людей. Так, по крайней мере, в теории.
Строители Дома суда, которые работают без регистрации с польской D-визой. Фото: Сандер Ильвест
Картину того, как все происходит на самом деле, дала одна теплушка, где находятся пять строителей с Украины. Ни один из них не зарегистрирован для работы в Эстонии. У них тут вообще нет работодателя, но это не мешает им строить Дом суда. Украинцы в замешательстве, но открыты для сотрудничества. Один забыл паспорт и его приходится искать вместе с патрулем.
Один молодой человек, которому чуть за 20, приехал из Донецкой области. Он говорит, что остановился в Ласнамяэ. На вопрос: как долго он тут работает, звучат разные ответы. Чиновникам говорят про вчера, журналистам про пять дней.
Работодателем называется RTB Grupp. По данным Бизнес-регистра, предприятие создано в прошлом году. Теперь его члену правления Таури Райоя придется давать объяснения полиции. Он объясняет, что эти люди не являются его работниками, а работники его субпордядчика. Арендная рабочая сила. Последнее звено цепи из множества субподрядчиков находится где-то в Польше.
Всего на стройплощадке Дома суда в полицейский автобус грузятся семь украинцев, которых везут в главное управление полиции на Пярнуском шоссе. Украинцы, которые так и так получают меньше местных жителей, теперь будут вынуждены заплатить штраф.
Руководитель рейда отметил, что часто украинцы вообще не знают, что работают здесь незаконно: «Работодатель обещает, что все оформлено и законно». По его словам, «командированным» через Польшу украинцам здесь платят от трех до пять евро в час.
Для украинцев это большие деньги. Для сравнения, минимальная ставка за час работы в Эстонии – 2,78 евро, а работающим в стране иностранцам нужно платить как минимум 1100 евро.
Председатель правления Astlanda Каупо Колсар говорит, что у его фирмы своей рабочей силы нет – используются субподрядчики. Полицейские рейды – это рутина, но до сих пор у субподрядчиков проблем не возникало.
«Мы не можем проверить, зарегистрированы ли люди, поскольку у нас нет доступа в регистр. У нас нет достаточных возможностей для проверки», - огорчен предприниматель, по оценке которого, учреждения могли бы создать для работодателей такой открытый регистр: «В соседних странах такое есть».
По словам Колсара, в Эстонии нет безработных строителей: «На нашем строительном рынке сейчас работает 60 процентов из числа разнорабочих, у которых нет специального образования», - говорит он и добавляет, что подрастающие строители на покрывают и половины потребностей рынка.
Член правления RTB Grupp Рейдоя сказал вчера, что у него раньше не возникало проблем с работниками от субподрядчика, хотя и сотрудничество длится не долго. На удивление
полиции он добавил, что те же украинцы на следующий день вернулись на стройплощадку.
С ломом к белорусам
На строительстве гостиницы поймали четверых белорусов, которым приказали покинуть Эстонию. Фото: Сандер Ильвест
В Старом городе на улице Пикк строится новая гостиница класса люкс. «Заходите, смотрите, ресторан уже готов! Очень люксовый, фотографируйте! Разве не славные раковины?» - радуется руководитель работ строительной фирмы Restor Свен Мяги.
В это время полицейские выкрывают ломом замок с другой стороны здания: трое строителей закрылись в раздевалке. Позже выяснилась и причина: белорусы работают тут уже давно, имея на руках только туристическую визу. Визы аннулируются в тот же день и людям нужно в течение семи дней покинуть Эстонию и Шенгенскую зону.
Еще у одного белоруса виза просрочена и его высылают из страны.
Увидев полицию, схватились за телефоны. Фото: Сандер Ильвест
В начале проверки Мяги еще улыбается. Он вспоминает случай годичной давности в Хаапсалу. Тогда полиция поймала на объекте Restor 11 украинцев, которые не могли работать в Эстонии.
«Я надеюсь, что сегодня все разрешения есть. Нам сказали, что все они зарегистрированы», - сказал он, но дать голову на отсечение не решился, поскольку здание строят как минимум четыре субподрядчика, задачей которых было зарегистрировать иностранцев.
«Слушай, полиция спрашивает, долго тебе еще?» - позвонил Мяги руководителю проекта Лаури Матзену, который должен привести на место список работников.
Всего здание, чья история уходит в 14 век, восстанавливали семь нелегальных работников. Вся компания грузится в полицейский автобус. Кроме того, Трудовая инспекция выдает предписание: у люлек нет защитных ограждений.
По словам Матзена, это субподрядчики субподрядчиков, проверить которых крайне сложно: «Когда мы заключаем договор со своими субподрядчиком, в нем есть отдельное подтверждение, что его работники внесены в Регистр работников. Что он делает дальше со своими субподрядчиками, над эти у нас контроля нет, и когда приходит полиция и забирает их, то они отвечают сами».
По словам Мяги, работы так много, что без иностранной рабочей силы не справиться. Он опечален, что в Эстонии очень слабые законы. Поэтому деньги от налогов не идут и рынок засорен.
«Рабочий – это рабочий, ничего плохого сказать нельзя. Но плохие рабочие есть и в Эстонии, и в других местах», - прокомментировал Матзен уровень забранных в полицию работников.
Потеря памяти на 13 этаже
Вид из строящегося дома в Ласнамяэ. Фото: Сандер Ильвест
На строительстве небоскреба у ласнаяэской канавы чиновники уже бывали. На прошлой неделе с объекта Nordecon сбежали три человека. Теперь в ходе большого рейда, говоря официальным языком, там проводят повторную проверку.
Компания из 20 силовиков вызывает вопрос у ласнамяэцев: «Что-то украли?». Узнав о том, что на улице Вирби проверяют стройку, местные жители говорят, что работы там ведутся и днем и ночью.
16-этажный дом должен быть готов в этом году и большая часть квартир уже продана. На улице голосят несколько радиомагнитофонов, а также компания из мужчин и женщин: эстонцев, русских, молдаван, украинцев…
Чиновники ходят по этажам и спрашивают документы: тем, у кого все в порядке, прикрепляют на каску наклейку.
«Я тоже хочу», - просит один из строителей. «У тебя же уже есть», - отвечает полицейский, на что рабочий объясняет, что наклейка осталась с прошлой недели. С того раза, когда стражи порядка увезли с собой пять человек.
Совсем без проблем не обошлось и в этот раз. Мужчина в синем костюме пытается убежать, но останавливается у кустов. На бегуне рабочие брюки, но он утверждает, что вовсе не строитель, а местный житель.
Один молдаванин сообщает, что зарегистрирован для работ, но полицейский регистр показывает, что ходатайство еще не одобрено. А человек уже строит.
«Поле для деятельности просто бесконечное», - говорит едущая на лифте на последний этаж женщина-полицейский своему коллеге. Люди в жилетках Nordecon в том же лифте хихикают.
Рядом с нелегалами трудятся и хорошие рабочие. После проверки их пометили наклейками. Фото: Сандер Ильвест
В ванной комнате одной из квартир на 13 этаже стоит молодой человек в гражданской одежде, у которого неожиданно отшибло память. Он не знает, где он живет, гражданином какой страны является и почему он вообще находится на 13 этаже недостроенного дома.
Строитель с амнезией, молдаване и пойманный рядом тип садятся в полицейский автобус.
Бежавший кросс житель Ласнамяэ, которого выдали рабочие брюки. Фото: Сандер Ильвест
Как только становится известно, что ждать восстановления памяти придется в полиции на Пярнуском шоссе, все мы становимся свидетелями чуда. Внезапно строитель вспоминает, что он украинец и живет где-то на Нарвском шоссе. Туда отправляется патруль за его паспортом. Выясняется, что работать в Эстонии человек не имеет права, он приехал в страну с Украины на основании права на безвизовый въезд. Украинец получает штраф и высылается из страны.
Руководитель проекта Nordecon Марко Мяги говорит, что не проверяет, все ли работающие на объекте иностранцы зарегистрированы для работы в Эстонии. Только субподрядчики имеют к этому доступ.
Бывший председатель правления Nordecon Яано Винк еще в июле сказал Postimees, что контроль за работниками должен быть задачей государственных органов: РРА, МТА и Трудовой инспекции.
Всего за один день проверок были пойманы 16 нелегально работающих иностранцев, пятерым из которых вручены предписания покинуть страну. И это не рекорд Пыхьяской префектуры. За один рейд ловили и по 30 человек. И это только вершина айсберга, поскольку строят по всей Эстонии, а не только в Таллинне и в Харьюмаа.
Всего в этом году по состоянию на август были выявлены 230 незаконно работавших иностранцев, из них 171 украинец и 46 белорусов.
«Количество нарушений растет, - сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Индрек Ару. – С одной стороны, это логично, если мы посмотрим, что происходит в строительном секторе. Это, конечно, не бум, но сектор серьезно развивается, на помощь зовут иностранную рабочую силу и в массовом использовании находятся различные схемы».
Страж порядка отметил, что генподрядчик не должен отвечать за то, что происходит на площадке со строителями его субподрядчика. «Но есть моральная обязанность следить, что нарушающие закон судподрядчики не являлись партнерам на объекте. Но предприятия работают с целью заработать денег и моральные убеждения отходят на второй план», - добавил он.
Во время рейда Трудовая инспекция выявила недостатки на двух объектах, а налоговый департамент – на пяти.
Схема-JOKK с польскими визами
Большая часть иностранных строителей находится в Эстонии легально, по выданным Польшей визам «D». Обладателя такой визы эстонской полиции значительно сложнее выставить из страны, даже если человек будет пойман на неоднократных нарушениях.
«Мы выписываем штраф, но если он по-прежнему нарушает законы Эстонии, то мы не можем аннулировать польскую D-визу», - отметил Индрек Ару. Эстонская полиция не может аннулировать ее только своим решением, для этого нужно просить разрешения у Польши, что занимает много времени.
Ситуацией начали постоянно злоупотреблять многие эстонские и польские фирмы. Получить польскую D-визу (читай: купить), по словам самих украинцев, намного проще, чем приехать в страну как турист. Так на польской визе за несколько лет возник серьезный бизнес.
«Если мы посмотрим на экономическую обстановку на Украине или в Белоруссии, то поймем, что доставлять оттуда дешевую рабочую силу весьма выгодно», - сказал Ару.
Обойти эстонскую квоту на миграцию и требование по критериям зарплат для иностранцев (средняя зарплата по стране) пытаются тем, что человек оформляется на работу, например, в Польше и отправляется сюда в командировку. В отношении командированного работника в Эстонии критериев нет.
«Их отправляют сюда в командировку на работу и платят по 300-500 евро, в то время как должны были бы платить более 1100 евро», - объяснил Ару.
Многие эстонские предприятия сознательно берут на работу украинцев через сеть субподрядчиков. «Создается сеть из трех-четырех посредников, чтобы было сложнее выйти на след, кто же на самом деле платит зарплату, и кто должен соблюдать действующие регуляции», - объяснил он.
Часть иностранцев в D-визами оформляются на работу в Эстонии и законно. Их регистрируют на выполнение краткосрочных работ, тогда человеку не требуется вид на жительство и их количество не ограничивает действующая квота. На краткосрочные работы можно зарегистрироваться на 270 дней в году.
А часть вообще не регистрируется. Если украинец не обязан знать, что он не может работать в Эстонии с польской D-визой, то местные работодатели прекрасно это знают: «Бывает и так, что они ходатайствуют о разрешении на краткосрочную работу, но не ждут решения и человек уже начинает работать».
Эстонское предприятие знает, что человек не может работать и, попавшись, платит штраф, но, несмотря на это, украинцев, молдаван и белорусов отправляют на работу.
И он работает и после получения штрафа. «Если они получают повторный штраф и не оплачивают его, то информация уходит в Регистр наказаний. Если они захотят работать в Эстонии и зарегистрироваться у другого работодателя, то это будет практически невозможно», - сказал один из организующих рейды полицейских.
Полиция штрафует и предприятия, и если инцидентов очень много, то впредь такие фирмы не получат разрешение на регистрацию иностранцев.
«Проблема не в иностранных работниках, а в плохом предприятии, которое хочет обойти законы», - добавил Ару.