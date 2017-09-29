Юнкер в Таллинне: к концу октября договориться по Брекзиту не удастся

«По состоянию на конец этой недели я могу сказать, что до конца октября не получится достигнуть достаточных успехов, если только не произойдет чудо», - сказал Юнкер перед цифровым саммитом ЕС в Таллинне в пятницу.

В то же время, он подчеркнул, что на переговорах с Великобританией все же есть успехи.

Мэй: достигнуты большие успехи по вопросу прав граждан

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что на завершившемся на этой неделе четвертом этапе переговоров по выходу из ЕС были достигнуты значительные успехи по вопросу прав граждан ЕС и Великобритании после Брекзита.

«Это было одной из тем завершившихся переговоров. Мы добились больших успехов», - сказал Мэй в Таллинне перед цифровым саммитом ЕС.

На текущем этапе переговоров ЕС намерен сфокусироваться на статусе проживающих в Великобритании граждан ЕС и проживающих в ЕС британских граждан после Брекзита, размере счета за выход Великобритании и ситуации на границе Ирландии и Северной Ирландии после Брекзита.

Если, по мнению лидеров ЕС, по этим трем вопросам будет достигнут достаточный успех, блок будет согласен приступить к обсуждению торговых связей между Великобританией и ЕС.

На предстоящем в октябре саммите ЕС будет решено, был ли на переговорах достигнут достаточный успех, необходимый для начала переговоров о торговле.