Что происходит? В Финляндии участились случаи разжигания межнациональной розни

За последние 5 лет количество таких заявлений выросло многократно. В частности, в этом году в полицию по этому поводу обратились уже 139 раз, сообщает служба новостей Yle.

Большинство заявлений – 49 – было подано в Хельсинки. В Оулу полиция приняла 30 заявлений, на третьем месте – регион Восточная Уусимаа, где в полицию было заявлено о 24 случаях разжигания межнациональной розни.

Рост данного показателя объясняется тем, что полиция чаще стала расследовать преступления, связанные с использованием риторики ненависти, пишет издание.

В марте в полиции свою работу начал новый общегосударственный отдел по расследованию подобных случаев, главной задачей которого является борьба с уголовно наказуемым языком вражды в сети.