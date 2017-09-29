Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Что происходит? В Финляндии участились случаи разжигания межнациональной розни

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Злящийся мужчина. | ФОТО: Scanpix

В полицию стали чаще сообщать о случаях разжигания межнациональной розни, сообщает газета Savon Sanomat.

За последние 5 лет количество таких заявлений выросло многократно. В частности, в этом году в полицию по этому поводу обратились уже 139 раз, сообщает служба новостей Yle.

Большинство заявлений – 49 – было подано в Хельсинки. В Оулу полиция приняла 30 заявлений, на третьем месте – регион Восточная Уусимаа, где в полицию было заявлено о 24 случаях разжигания межнациональной розни.

Рост данного показателя объясняется тем, что полиция чаще стала расследовать преступления, связанные с использованием риторики ненависти, пишет издание.

В марте в полиции свою работу начал новый общегосударственный отдел по расследованию подобных случаев, главной задачей которого является борьба с уголовно наказуемым языком вражды в сети.

Наверх