Глава Toro Rosso рассказал о шоке Квята после отстранения от гонок

«Для Даниила это решение стало шоком. Но мы должны думать о будущем. Сейчас самый правильный момент для перехода Гасли. Пьер — талантливый гонщик. Он готов к „Формуле-1“, поэтому мы хотим его проверить и понять, будет ли он выступать за Toro Rosso в будущем», - заявил Тост.

Глава команды отметил, что окончательного решения по составу команды еще не принято. Ожидается, что руководство «конюшни» определится с этим вопросом в октябре.

26 сентября Toro Rosso объявил, что вместо 23-летнего Квята на грядущих Гран-при Малайзии и Японии выступит французский пилот Пьер Гасли. Изначально решение мотивировалось тем, что российский гонщик не продемонстрировал своих возможностей в нынешнем сезоне. Сам Гасли посочувствовал Квяту.

После 14 этапов нынешнего сезона «Формулы-1» Квят с четырьмя очками располагается на последнем, 19-м месте в личном зачете пилотов.