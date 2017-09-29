Шведское архитектурное бюро создаст интерьер для нового круизного парома Viking Line

Судно должно быть построено к 2020 году. Оно будет иметь длину 218 метров и валовую вместимость 63 000 тонн. Длина полос для автотранспорта — 1 500 метров. Паром, который сможет вместить 2 800 пасажиров, строится компанией Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd в Китае и является совместным проектом, который объединяет несколько европейских поставщиков исполнителей. В данный момент компания Viking Line определилась и с разработчиком одной из самых важных составляющих — внутреннего дизайна нового экологичного парома.

В архитектурной компании Koncept Stockholm создана рабочая группа из десяти человек, которые уже сейчас трудятся над круизами будущего. Проектом руководят Никлас Маковски и Aнн Мари Экрyт, которые создали интерьеры отелей Haymarket и Grand Central сети Scandic, а также Copperhill Mountain Lodge на шведском горнолыжном курорте Оре.