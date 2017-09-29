Пьяная женщина била цветочные горшки и довела соседку до потери сознания

«Во вторник, 26 сентября, после обеда патрульный полицейский Янек и кадет Вероника выехали на вызов в Вяйке-Маарья, где пьяная женщина била цветочные горшки, пишет Virumaa Teataja.

Полицейские прибыли на место и стали беседовать с дебоширкой. В этот момент вызвавшей полицию Эве стало плохо, и она потеряла сознание. У Эве на некоторое время даже пропал пульс.

Вероника помогла женщине прийти в сознание, успокоила ее и до прибытия скорой помощи держала связь с центром тревоги. Медики оказали женщине помощь, и уже на следующий день она с супругом пришла в полицейский участок, чтобы поблагодарить стражей правопорядка.