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Пьяная женщина била цветочные горшки и довела соседку до потери сознания

Ситуацию спасла полиция!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SANDER ILVEST/

В социальных сетях набирает популярность сообщение о том, как профессиональное поведение полицейских из Раквере спасло жизнь женщины.

«Во вторник, 26 сентября, после обеда патрульный полицейский  Янек и кадет Вероника выехали на вызов в Вяйке-Маарья, где пьяная женщина била цветочные горшки, пишет Virumaa Teataja.

Полицейские прибыли на место и стали беседовать с дебоширкой. В этот момент вызвавшей полицию Эве стало плохо, и она потеряла сознание. У Эве на некоторое время даже пропал пульс.

Вероника помогла женщине прийти в сознание, успокоила ее и до прибытия скорой помощи держала связь с центром тревоги. Медики оказали женщине помощь, и уже на следующий день она с супругом пришла в полицейский участок, чтобы поблагодарить стражей правопорядка.

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