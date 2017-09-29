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Видео: Криштиану Роналду пополнил свой автопарк новым гиперкаром Bugatti Chiron

Rus.Postimees.ee
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Криштиану Роналду. | ФОТО: LASZLO BALOGH/REUTERS

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил, что приобрел в свою коллекцию новый автомобиль - Bugatti Chiron, передает NEWSru.

«Новый зверь в здании», - подписал Роналду видео с автомобилем в своем аккаунте в Instagram.

Стоимость машины начинается от 2,9 миллиона долларов. Мощность двигателя автомобиля составляет 1500 лошадиных сил, максимальная скорость - 420 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч - 2,5 секунды.

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Как напоминает агентство «Р-Спорт», ранее в сентябре португальский футболист похвастался новым лимитированным Ferrari F12 Tour de France.

В коллекции автомобилей Роналду также есть Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTO и Rolls-Royce Ghost.

По данным испанских СМИ, в настоящее время мадридский клуб «Реал» ведет переговоры со своим лидером о продлении контракта на более выгодных для него условиях.

32-летний Криштиану, зарабатывающий 21 млн евро в год, настаивает на повышении годового оклада до уровня 30-40 млн, чтобы быть в этом вопросе на уровне с Неймаром из ПСЖ и Лионелем Месси из «Барселоны». Текущий контракт Роналду истекает летом 2021 года.

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