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На следующей неделе к срочной службе приступят более тысячи призывников

BNS
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Призывники. | ФОТО: Toomas Huik

На следующей неделе к срочной службе в рамках последнего в этом году призыва приступает более тысячи молодых людей.

По приглашению Департамента оборонных ресурсов в понедельник и среду к срочной службе приступят более тысячи юношей, сообщил департамент.

В рамках третьего и последнего за этот год призыва срочные служащие приступят к восьмимесячной службе. По итогам срочной службы они пополнят рядовой состав подразделений Сил обороны.

Большая часть призывников будет проходить срочную службу в 1-й и 2-й пехотной бригаде.

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