Политолог: судя по слогану про «иноязычных», реформисты не хотят успеха в Таллинне

Этот лозунг реформистов направлен конкретно на Таллинн, а население столицы - это по большей части представители двух национальностей, эстонцы и русские, причем в соотношении где-то 55 на 45 процентов. То есть по большому счету две эти культурно-языковые группы в Таллинне равны, у эстонцев некоторый перевес, однако большим его назвать нельзя.

Всё это, в свою очередь, означает, что любая политическая сила, который хотела бы прийти к власти в Таллинне, обязана учитывать две общины. Нельзя апеллировать только к одной. Если партия адресуется только к одной общине, она фактически открыто заявляет, что претендует только на второе, а то и на третье место. Она и не хочет стремиться к победе.

Есть места, где можно обращаться только к одной национальной группе – Курессааре, например, или Выру, или Тарту, или Нарва. Но там, где вторая национальная группа представлена широко, ее невозможно игнорировать – речь ведь идет о местных выборах, а значит, абсолютно все избиратели – прежде всего не эстонцы и не русские: они налогоплательщики. Так что демонстрировать, что ты отдаешь свое предпочтение одной национальной группе, неразумно.

Конечно, эстонские партии часто ориентированы только на одну национальную группу, на эстоноязычного избирателя, – но демонстрировать это в жесткой форме все-таки не стоит. Понятно, что реформисты вряд ли разжигают своим слоганом межнациональную рознь или подбивают эстонцев на насилие в отношении «иноязычных», но все-таки они показывают: Партия реформ на власть и не претендует.

Как многие помнят, раньше в Таллинне были партии, которые обращались только к русскоязычному избирателю – и эти партии никогда не претендовали на власть, успеха они добиться не могли. Сколько-то их представителей проходили в горсобрание, но толку от них не было – по ним, так сказать, все ездили как хотели.

Успеха – пусть не абсолютного, но хотя бы относительного, – добиваются только партии, которые обращаются и к русским, и к эстонцам.

Надо сказать, что реформисты все-таки чему-то учатся: четыре года назад они даже не выставляли кандидатов в городах Ида-Вирумаа, а теперь такие кандидаты есть. Будут ли они успешны - вопрос другой. Но то, что они есть, – это уже прогресс.