Жители Эстонии страдают от нехватки солнца круглый год: теперь в аптеках можно сделать быстрый тест на витамин D

По словам провизора аптеки Benu Маргот Лехари, которая работает с этим аппаратом, речь идет об оборудовании, предназначенном для профессионального использования и делающем измерение витамина D таким же простым, как и проверку уровня сахара в крови. «До сих пор для контроля уровня витамина D было необходимо сдавать кровь и ожидать ответа из лаборатории минимум до следующего дня. И если у человека не было направления врача, то такой быстрый тест был также примерно в два раза дороже», - поясняет Лехари.

Провизор напоминает, что после осеннего равноденствия, начиная с этой недели, в сутках больше темного времени, чем светлого. «Поскольку мы больше не можем полагаться на солнечный свет, который позволяет летом поддерживать уровень витамина D, то именно сейчас правильный момент для измерения своего уровня витамина D, и, при необходимости, его восполнения. Пренебрегая этим, можно нанести вред своему здоровью, поэтому, фиксируя свой уровень витамина D, мы предпринимаем разумную меру предосторожности», - добавила она.

Как отмечает провизор Лехари, для прохождения теста необходимо выбрать ближайшую аптеку на странице www.benu.ee и договориться о подходящем для прохождения теста времени. Для быстрого теста уровня витамина D необходимо всего 1-2 капли крови из пальца и аппарат дает ответ в течение 15 минут. Тест чувствителен в отношении витаминов D2 и D3 и клинически протестирован.

У витамина D очень важная роль в регуляции обмена кальция. В случае нехватки витамина D затруднены прежде всего всасывание кальция в кишечник, из-за чего возникает нехватка кальция в организме. Витамин D помогает иммунной системе и мышцам, в том числе и нормальной работе сердечной мышцы, а также поддерживает стабильную работу нервной системы и кровяное давление.

Хорошие источники витамина D – это рыба из холодных вод, такая, как скумбрия, лосось и селедка, а также масло печени трески, яичные желтки, печень, сливочное масло и молоко. В овощах уровень витамина D низок. Дефицит витамина D может возникать от нехватки солнца, при кормлении грудью, при беременности, вследствие ожирения, излишнего употребления алкоголя или слишком ограниченного выбора еды.

По данным исследования, проведенным учеными Тартуского Университета, нехватка витамина D у жителей Эстонии круглогодична. У 80% исследуемых уровень витамина D был ниже оптимального и осенью.