Каарел Таранд: леворадикалы в спортивных баталиях

Последним трибуном, выступившим в минувший четверг перед парламентариями со своим моноспектаклем, стал Яак Принтс. Причем, сделал он это с помощью вводящей в заблуждение темы выступления «Опасности и вызовы для демократии в Эстонии», в то время как на повестке дня стояло «Обсуждение важнейших вопросов государственной важности». Согласно действующему распорядку сие мероприятие было включено в повестку дня социал-демократами, которые были заинтересованы не в обсуждении якобы насущной проблемы, сформулированной ими же самими, а в использовании зала заседаний Рийгикогу сугубо для предвыборного самопиара.

Поскольку это намерение было шито белыми нитками, в содержательном обсуждении не были заинтересованы в том числе и коллеги соцдемов из других фракций, и потому т.н. дискуссия была запрограммирована на выход из-под контроля еще до ее начала. Актера, самого по себе безобидного, списали уже к обеду как бессмысленную издержку политической борьбы. В отличие от своей коллеги Мари-Лийз Лилль, добравшейся до трибуны четыре года назад с этюдом «Найди несоответствия на картинке», Яаку Принцу не удалось войти в историю даже при помощи расхожего афоризма.

Еще со времен пробуждения народного самосознания укрепились миф и практика, будто в Эстонии актеры помимо профессиональных обязанностей выполняют еще и некую социально-политическую роль. Он де моральный маяк, глашатай истины, ум, честь и совесть общества. Это в каком-то смысле неизбежно, так как согласно давно установленной мировой традиции увещевание и наставление на путь истинный светского и распущенного народа является неотъемлемой прерогативой отцов церкви. Однако в нашей стране попы настолько склонны пресмыкаться перед государством, что ждать от них хлестких выражений бессмысленно. Потому актеры и отдуваются за них, что политикам очень даже по душе, ибо выступления лицедеев – все равно что продажа индульгенций.

После того, как актер взял слово да и пропесочил членов всех партий, остальные соловьи должны прикрыть свои клювы, поскольку выдать столь же красивую трель они ведь не в состоянии. Искупай грехи два раза в году по 15 минут, а в остальное время ты волен делать гадости, на какие только сподобишься. Другими словами, регулярно отчитывающий государственных мужей служитель Мельпомены является исконной отличительной особенностью эстонской демократии. К сожалению, в парламенте дело не дошло до обсуждения того, является ли это своеобразие скорее вызовом или опасностью. В любом случае, грехи были отпущены всем парламентариям, которые остались довольны рабочим днем, наполненным исключительно пустопорожним трепом.

Остались ли довольны своей инициативой ее авторы – вопрос отдельный. Как подспудно выяснилось из неподготовленного и хаотичного выступления не по теме главного оратора дня Марью Лауристин, где-то существует хорошая и истинная демократия, гарантом которой служат верные решения избирателей. Избиратели – они же овцы – зачастую даже не доходят до принятия верных решений. Не только в Эстонии, но и во всей Европе есть много граждан, которые отдадут на выборах свой голос за «экстремистов», вместо того чтобы обеспечить Европе безопасное будущее голосованием за «классические фракции», способные «рассуждать спокойно, на уровне содержания». По мнению Лауристин, эти граждане «знают о политике немного и ею не интересуются», они легко используемы и склонны паниковать – словом, голосуют неправильно. Силы зла, естественно, не дремлют и провоцируют «волну темных эмоций».