Эстонская фирма выиграла организованный Европейской комиссией тендер на 64,9 миллиона евро

Директорат по Налогообложению и Таможенному Союзу ЕС (DG TAXUD) выбрал на последующие пять лет эстонскую ИТ-фирму CGI на роль разработчика стандартов качества. Фирма CGI будет также осуществлять надзор. Предварительная стоимость проекта составляет 64,9 миллионов евро.
«Отвечающий за реализацию единой налоговой и таможенной политики в ЕС директорат регулирует множество инфосистем и программ, большинство из которых используются в странах ЕС»,- сказал директор по развитию CGI Eesti Март Мяэ.
«В последующие пять лет CGI будет отвечать за то, чтобы новые и имеющиеся ИТ-партнеры директората по налогообложению и таможенному союзу ЕС соответствовали разработанным стандартам качества».
«У CGI имеется долгосрочный опыт обеспечения качества в рамках проектов такой сложности, включающих в себя много стран», - добавил Март Мяэ.