Эстонская фирма выиграла организованный Европейской комиссией тендер на 64,9 миллиона евро

«Отвечающий за реализацию единой налоговой и таможенной политики в ЕС директорат регулирует множество инфосистем и программ, большинство из которых используются в странах ЕС»,- сказал директор по развитию CGI Eesti Март Мяэ.

«В последующие пять лет CGI будет отвечать за то, чтобы новые и имеющиеся ИТ-партнеры директората по налогообложению и таможенному союзу ЕС соответствовали разработанным стандартам качества».

«У CGI имеется долгосрочный опыт обеспечения качества в рамках проектов такой сложности, включающих в себя много стран», - добавил Март Мяэ.