А не выучить ли нам эстонский на троих?!

26 сентября министр науки и образования Майлис Репс и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подписали пилотный проект, согласно которому Ласнамяэской гимназии, Линнамяэскому Русскому лицею и Кесклиннаской гимназии будет выделено по 100 000 евро каждой школе на повышение эффективности преподавания эстонского языка. На пилотную программу следующего года предусмотрено еще по 250 тысяч для каждой из трех школ, а также дополнительные 250 000 евро на финансирование совместных проектов.

Средства предусмотрены на проведение командных тренингов для учителей, в т.ч. и на изучение части предметов на эстонском языке по методике интегрированного обучения, на использование инфотехнологических средств на уроках эстонского языка и приобретение новых учебных материалов, на преподавание языка в более маленьких группах, организацию внешкольной деятельности и кружки по интересам, на изучение языка на предметах, преподаваемых на русском языке, а также создание эстоноязычной среды обучения, на посещение эстонских госучреждений, работу дискуссионных и туристических клубов, на проведение языковых лагерей и учебных дней эстонского языка, на обмен учениками и экскурсии по другим регионам страны, на тестирование уровня владения эстонским языком, привлечение к сотрудничеству родителей и пр. Пилотная программа под названием «Выучим эстонский язык!» стартует нынешней осенью и продлится еще шесть лет, то есть до весны 2023 года.

Новая модель изучения эстонского языка

Все три школы изъявили желание достигнуть к концу девятого класса уровня владения эстонским на категорию В2, а к окончании гимназии – категории С1. Согласно закону выпускники русскоязычных основных школ должны сдать экзамен по эстонскому на категорию В1, а гимназий – на В2.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что, в отличие от языкового погружения, приоритетами пилотного проекта станут, прежде всего, внешкольные виды деятельности на эстонском языке и занятия по интересам, привлечение молодежи к общению на госязыке, походы по музеям на эстонском языке, а также проведение на эстонском лагерей и уличных уроков.

Языковое погружение является популярной методикой, взятой на вооружение во многих русскоязычных школах, пояснила Репс. В Таллинне нет ни одной русской школы, где бы в основной ступени какой-нибудь из предметов не преподавался на эстонском языке. И это при том, что в основной школе этого делать не обязательно. К сожалению, есть и такие родители, которые настроены против языкового погружения. Именно по этой причине их детям и нужна возможность применения языка на практике, что пилотный проект и гарантирует.

Соотношение 60:40 останется

Речь идет о совместном проекте министерства, города и Таллиннского университета по поддержке инициативы трех школ продемонстрировать результаты преподавания эстонского языка намного лучше, чем средние по стране. Предпринимается попытка совместной выработки новой модели более эффективного преподавания госязыка с целью предложить ее тем школам, которые не соизволили присоединиться к проекту с самого начала.