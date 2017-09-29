Человек, продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро, возглавит продажи в Eesti Energia

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что в лице Чарли Вийкберга команда Eesti Energia пополнится сильным руководителем и финансовым экспертом. «У него большой опыт работы в финансовом мире, в котором Чарли Вийкберг очень хорошо ориентируется. Кроме этого он работал как в частном, так и в государственном секторе, это тоже пригодится ему в новой работе», – сказал Суттер.

По словам Чарли Вийкберга, он был очень рад получить от Eesti Energia предложение о работе руководителем по продажам. «Работа в Eesti Energia позволит мне вернуться к большой страсти моей молодости – к торговле. Торговля энергией в целом и деятельность Eesti Energia на глобальном рынке масел и на региональном рынке электроэнергии в качестве покупателя и продавца представляют собой быстро развивающуюся сферу деятельности, которая позволит мне испытать себя с совершенно нового ракурса», – рассказал Чарли Вийкберг.

До этого Чарли Вийкберг работал членом правления фирмы Maardu Veevärk, финансовым директором Eesti Loto, заместителем финансового директора Eesti Raudtee и руководителем отдела Таллиннской городской управы. Он имеет степень магистра по специальности международного управления бизнесом, полученную в Estonian Business School, где он также закончил бакалавриат. Кроме этого, Чарли Вийкберг проходил обучение в Оксфордском университете.

Как напоминает Rus.err, Чарли Вийкберг был владелцем фирмы Maardu Veevärk с июля 2014 по ноябрь 2016 года. Фирма снабжала водой промышленный район Крооди в Маарду. Летом 2016 года депутаты городского собрания на экстренном заседании приняли решение купить сеть водоснабжения в этом районе за 250 000 евро. Оппозиция в городском собрании выступала против, ссылаясь на то, что трубы полностью амортизированы и не могут стоить таких денег. Городские власти объяснили необходимость покупки ржавых труб тем, что фирме грозило банкротство, и без воды могли остаться десятки предприятий.