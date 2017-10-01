Журналист: зажрались городские, ой, зажрались!

По мнению восьмиклассников и девятиклассников Тартуской школы Варику, больше всего им нравятся «мясные» дни. Их рейтинг блюд возглавляют макароны и жаркое, «в которых много мяса». Еще им по душе блины, но их готовят редко. От супов они не в восторге, особенно от рыбного. В рыбные дни все остается нетронутым, а «буфет делает большую кассу».

Если девочки наедаются в столовой и не хотят тратить свои деньги в буфете, то голодным парням, как правило, тяжело дотянуть до пятой перемены. По этой причине они покупают в буфете, к примеру, пиццу, бананы, яблоки или киви.

«В буфете могли бы продаваться и фруктовые салаты в коробках на вынос, - мечтают они. - Раньше они и продавались, но в стеклянной чашке, с которой на четвертый этаж ведь не пойдешь. В буфете могли бы также продаваться полезные для здоровья закуски, которые можно было бы брать с собой».

Комментируя намерение государства ограничить ассортимент школьных буфетов, ученики в один голос сказали, что когда не смогут купить в буфете то, что им по сердцу, им придется бегать в магазин через дорогу и по возвращении разносить грязь по школе. В столовке профтехучилища, что напротив школы Варику, булочки неимоверно дешевые, утверждают школьники. Время от времени они туда захаживают.

«Иногда детям и вправду хочется шоколада или булочек, а государство должно скорее заставить ребят двигаться и заниматься спортом, - считают учащиеся. - Вместо ограничений в питании нужно сделать больше уроков физкультуры. Когда тренируешься, то можно кушать все, что хочется. Буфет нужен в том числе и вегетарианцам, которые не едят мясных блюд».

«Когда я сравниваю свои классы за все годы работы, то понимаю, что современные дети питаются довольно-таки сознательно, - говорит учительница и завуч по начальным классам Тартуской частной школы (TERA) Карен Кяртманн. - Здоровое питание является в школе сквозной темой с самого первого класса. Некоторых учеников просвещают уже дома, да и в школе правила весьма даже четкие».

К примеру, с учениками младших классов удалось договориться о том, чтобы на переменах они в буфете ничего не покупали – только после уроков. Старшеклассникам же покупки в буфете позволены. На видном месте жаркое, суп, салат, ржаные кармашки, рулеты из лаваша и булочки. Конфеты и шоколадки спрятаны в корзиночках. Из напитков можно купить воду, соки, холодный чай и коктейли.

«Во избежание эмоциональных покупок мы попросили спрятать сладости в корзиночках, - пояснила Кяртманн. - Считаю, что ассортимент буфетов можно ограничить. Мы провели со столовой много переговоров и, к счастью, „химические конфеты“ были убраны. То, что продается сейчас, могло бы остаться и в будущем. Небольшая премия – шоколадки, печенки, соленые орешки – могли бы быть. В то же время этот ассортимент мог бы быть доступен всем после уроков».