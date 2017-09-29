Житель Эстонии, снимавший на видео падчериц в душе, получил условный срок

Житель Эстонии (имя не называется в интересах жертв) в первую очередь обвинялся в том, что в течение шести лет смотрел в детской комнате на компьютере материалы порнографического содержания в присутствии двух своих падчериц. Согласно обвинению, девочки неоднократно просыпались от характерных звуков порнографических и эротических видео.

Также он оставлял на компьютере, которым пользовались 14-летние дети, открытые страницы с эротическим содержанием, несмотря на то, что мать девочек запрещала ему это делать. Поскольку отчим осознанно делал доступными материалы порнографического содержания для несовершеннолетних, согласно решению суда, он совращал малолетних.

С 2013 года (точная дата не установлена) по май 2015 года в бане своего дома, стоя возле двери, он снимал на мобильный телефон дочерей супруги и свою собственную дочь, когда они мылись в душе. Также он снимал и походы девочек в туалет. Видеозаписи мать девочек обнаружили в мае 2015 года. В ходе обысков дома на ноутбуке была найдена также детская порнография.

В результате договорного производства отчим был приговорен к одному году и двум месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в полтора года.