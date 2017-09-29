Видео: в Индии из-за давки на железнодорожной станции погибло более 20 человек

По данным прессы, инцидент произошел в утренний час пик на пешеходном мосту, ведущем к железнодорожной станции "Эльфинстоун". На мосту скопилось очень много людей, пытавшихся укрыться от сильного дождя, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, вероятно, из-за короткого замыкания, произошедшего рядом с мостом, и вызванного им громкого хлопка в 10:40 по местному времени возникла паника. Люди спешили быстрее покинуть мост, из-за чего в давке погибли 13 мужчин, восемь женщин и ребенок. На месте работают спасательные службы.

Президент Индии Рам Натх Ковинд выразил соболезнования семьям погибших в своем Twitter . Глава государства сообщил, что молится за раненых. Премьер-министр страны Нарендра Моди также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Как сообщает Hindustan Times , правительство выплатит компенсацию семьям погибших и окажет помощь в лечении пострадавших.