Посольство РФ: никаких проблем в Эстонии с российскими визами нет

«В последние дни в некоторых эстонских СМИ прошли сообщения о том, что у жителей Эстонии возникают некие трудности при получении российских виз.

Так, в газете Postimees был опубликован материал под заголовком «Эстонцы не могут получить визу. Настроение России изменилось?». К слову, неназванный автор этой заметки даже не посчитал нужным обратиться в Посольство за комментариями.

Сюжет «Актуальной камеры» на эту тему от 27 сентября и вовсе открывается утверждением о том, что «поездка в Россию начинается с бюрократической волокиты консульства РФ». И это при том, что журналистам ETV подробно и с приведением конкретной статистики разъяснили, что никаких проблем с получением виз в Россию не существует. По какой-то причине эти разъяснения в видеосюжет не попали.

Так что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.

В данном случае речь идет о визах, выдаваемых российской стороной по линии приграничного сотрудничества соседних регионов России и Эстонии. В рамках этого формата жители Эстонии могут получить бесплатную многократную российскую визу, например, с целью посещения близких родственников, мест захоронения, участия в культурных мероприятиях и т.д. На поездки в таких целях по соглашению обеих сторон была установлена ежегодная квота в 2000 льготных виз.

Для более эффективной организации процесса эстонская сторона назначила визового координатора. Им является господин Анди Карьюс, в задачи которого входит подготовка списков, сбор и проверка документов тех, кто желает посетить Россию в рамках приграничного обмена.

В последнее время в канцелярии консульского отдела в Тарту, куда в итоге попадают такие заявки, стали замечать, что в поданных господином Карьюсом списках встречаются люди, реальная цель поездки которых не соответствует согласованной в рамках имеющейся договоренности. Таких случаев было немного, но тем не менее они были.

Как мы предполагаем, у господина Карьюса сложилось ошибочное представление, что едва ли не любой житель, например, Тартуского уезда может получить бесплатную визу в Россию на том только основании, что проживает недалеко от границы с Псковской областью. Это, однако, неправильно и не соответствует условиям договоренности между Россией и Эстонией.

Наши дипломаты поднимали эту тему в беседах с представителями консульского департамента МИД Эстонии, призывая обратить внимание визового координатора на то, что в списках подчас оказываются люди, не имеющие никакого отношения к сотрудничеству соседних регионов России и Эстонии.

Стоит особо подчеркнуть, что российская сторона даже в выявленных случаях не отказывает в выдаче визы, а лишь просит представить реальные основания и цели намеченной поездки. Если человек действительно вовлечен в приграничный обмен, это не составит ровно никакой проблемы, но российский консул имеет полное и безоговорочное право, более того – по закону обязан удостовериться в намерениях заявителя.

В заключение стоит сказать пару слов о том, что только в прошлом году российские консульские учреждения в Эстонии выдали около 90 тысяч виз – для сравнения, в 2014 году их было оформлено 73 тысячи. Столь серьезный прирост в 17 тысяч виз совсем не вяжется с «волокитой» и «невозможностью получить визу».

Всей этой шумихи на пустом месте можно было избежать, если бы некоторыми журналистами двигало – как и подобает журналисту – желание вникнуть в суть вопроса, а не поскорее выдать очередную псевдосенсацию о России. Откровенно говоря, досаду вызывает вовсе не сам сюжет, а тот факт, что его авторам не хватило желания сделать его качественным, фактически точным и достойным статуса изданий, которые они представляют».