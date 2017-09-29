Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» свои самолеты

«Специальный летный отряд „Россия“ по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталию для вывоза пассажиров авиакомпании „ВИМ-Авиа“», - сказала Крылова. По ее словам, один борт вылетел в 13:00 по московскому времени, второй вылетит в 18:00, передает NEWSru.

Самолеты будут обслуживаться в аэропорту «Внуково», добавила собеседница агентства. Также к перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» подключились S7, «Аэрофлот» и другие компании, сообщил ТАСС советник главы Росавиации Сергей Извольский.

«Что касается полетов из Анталии, то сегодня туда будут летать и „ВИМ-Авиа“ (туда пустые борты, обратно - загруженные), также вывозят пассажиров из Анталии „Уральские авиалинии“, Royal Flight, Azur Air. „Уральцы“ еще вывозят людей из Барселоны, ЕllinAir - из Салоников, турецкая Global Atlas - из Анталии в Самару, планируется сегодня», - рассказал он.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов назвал вывоз туристов из турецкой Анталии главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов бортами «ВИМ-Авиа» и два борта сторонних компаний.

Отметим, что на днях Путин сам побывал в Турции. Правда, с кризисом в «ВИМ-Авиа» это не связано - президент провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Отметим также, что, по некоторым данным, в Турции может находиться и совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев. По мнению СК, после коллапса в компании он вместе с женой сбежал из России.

Согласно информации Минтранса, всего за вчерашние сутки перевезено почти 4 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа». Более 2 тыс. перевезено бортами самой авиакомпании, 1,25 тыс. - другими российскими авиакомпании, 548 пассажиров - иностранными авиаперевозчиками.

На 29 сентября запланировано 36 рейсов «ВИМ-Авиа»: 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 - это внутренние регулярные рейсы, 6 - международные регулярные и 14 - международные чартеры.

Накануне правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов «ВИМ-Авиа», в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании «ВИМ-Авиа» за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет около 1,3 млрд рублей.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Специальный летный отряд «Россия» был основан в апреле 1956 года. Он дислоцирован на территории аэропорта Внуково и обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, среди которых президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, Генпрокурор, глава Следственного комитета.

В 1963 году по распоряжению властей во Внуково построили терминал Внуково-2, который до сих пор принимает и отправляет правительственные рейсы. Парк спецотряда состоит из нескольких десятков воздушных судов.

Весной прошлого года стало известно, что в отношении руководства СЛО возбуждено уголовное дело. Генеральный директор СЛО Ярослав Одинцев был отправлен под домашний арест. Вместо Одинцева на место врио начальника летного отряда был назначен заместителя генерального директора СЛО Андрей Тюрин. В августе текущего года стало известно, что он также арестован по делу о мошенничестве.