Картина дня: вся Европа на саммите в Таллинне и чудеса на стройплощадках Эстонии

Цифровой саммит ЕС в Таллинне

В течение двух дней - 28 и 29 сентября - Rus.Postimees ведет прямые трансляции с проходящего в Таллинне саммита Совета ЕС по вопросам цифровых технологий, на который прибыли главы государств и правительств Европейского Союза. С информацией о ходе встреч европейских политиков, о мерах безопасности и дорожной ситуации в столице можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

EKRE встретила Ангелу Меркель свистом и свастикой

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проводит пикет у Котла культуры в связи с визитом в Таллинн канцлера Германии Ангелы Меркель. Ангелу Меркель, только что прибывшую на саммит Совета ЕС, активисты EKRE встретили свистом и плакатами со свастикой. Читать далее... Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд осудил пикет, выразив надежду на то, что это был первый и последний раз, когда нацистскую символику можно было увидеть на улицах Пыхья-Таллинна. Читать далее...

Мафиози эстонского происхождения: кого задержали в Испании?

Задержанный во вторник в Испании лидер российского преступного мира, эстонец по отцу, руководил на родине известными турфимами, а мог бы стать успешным адвокатом или ученым-правоведом. Читать далее...

Дневник крушения "Эстонии": пассажир из 1024 каюты

Рассказ спасения латыша Инта Клявиньша удивителен. 23 года назад его имя было во всех латвийских и зарубежных СМИ. Он — один из шести жителей Латвии, которым удивительным образом удалось спастись при крушении парома «Эстония». 852 жизни унесло Балтийское море. Читать далее...

Первые заморозки

Сегодня первые заморозки были отмечены в Центральной и Южной Эстонии. Читать далее...

Вандалы на Ситси

Пункт обмена шприцев, расположенный в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали и протестуют местные жители, пострадал от неизвестных вандалов: входная дверь была залита строительной пеной и разрисована. Читать далее...

Тартускому университету требуются десятки трупов в год

В секционном зале Тартуского университета студенты работают с настоящими трупами, поскольку обучение анатомии базируется на классической в медицинской науке препарации человеческого тела. Читать далее...

Смотрите, какие зарплаты получают сотрудники министерств

Работники эстонских министерств и многих государственных учреждений получают зарплату, значительно превышающую средний показатель по Эстонии. Читать далее...

Чудеса на стройплощадках Эстонии

На окраине Тартуского шоссе рядом с Таллиннским автовокзалом установлено несколько строительных кранов. Там возводят оплот права и справедливости – новый Дом суда, в который в будущем году переедут Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр регистров и инфосистем. Но даже этот строительный объект не может считаться примером в своей сфере деятельности: как и на других стройках Эстонии, Дом суда помогает строить нелегальная иностранная рабочая сила. Читать далее...