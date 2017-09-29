Фото: интерьер уютной квартиры в Ласнамяэ так хорош благодаря деталям

Очень просторная двухкомнатная квартира - более 60 квадратных метров - с огромным балконом находится на улице Валге в доме, построенном в 2006 году.

Фото: KV.EE

В ней столько всего интересного, что фотографии на портале KV.EE можно рассматривать неоднократно, но все время находить какую-то новую интересную деталь. Например, подвесной потолок в зоне кухни видно сразу, да и на декоративную имитацию фрагмента стены из бутового камня обращаешь внимание. А вот то, что на этой псевдостене укреплен интересный светильник, замечаешь не сразу, равно как и оригинальную вазу на обеденном столе.

Фото: KV.EE

Картина в строгой раме над диваном, лампа в углу на изящном столике, хрустальная, но не вычурная люстра, ненавязчивый ламбрекен и ковер скромной расцветки, - на фоне белых стен все эти детали отлично смотрятся и не превращают интерьер комнаты в торговый зал магазина, специализирующегося на предметах декора.

Фото: KV.EE

Оригинальные разделочные доски и банки для сыпучих продуктов над плитой. Становится понятно, что хозяева квартиры много и с удовольствием путешествуют, привозя из дальних странствий необычные предметы.

Фото: KV.EE

Прихожую, кроме часов и вазы на комоде, украшают две напольные фигуры кошек.

Фото: KV.EE

Лампа в восточном стиле на прикроватной тумбочке в спальне - вообще произведение искусства.

Фото: KV.EE

Сочетание двух видов обоев на одной стене - вещь довольно опасная. И тут хозяевам вкус не изменил. А такое напольное зеркало украсит любой интерьер.

Фото: KV.EE

И в ванной все продумано до мелочей. Остальные фотографии можно посмотреть на странице KV.EE.