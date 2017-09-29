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Направляющийся в Тапа кортеж Терезы Мэй и Эммануэля Макрона попал на видео

Rus.Postimees.ee
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Тереза Мэй в Тапа. | ФОТО: Marko Mumm/AP/Scanpix

Перед саммитом Совета ЕС по вопросам цифровых технологий премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, чтобы ознакомиться с деятельностью боевой группы НАТО, пишет Virumaa Teataja.

Направляющийся в Тапа кортеж запечатлели на видео старейшина волости Алари Кирт и председатель волостного собрания Рейго Тамм.

Смотрите видео!

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