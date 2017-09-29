Направляющийся в Тапа кортеж Терезы Мэй и Эммануэля Макрона попал на видео
29 сентября 2017 г., 15:34
Перед саммитом Совета ЕС по вопросам цифровых технологий премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, чтобы ознакомиться с деятельностью боевой группы НАТО, пишет Virumaa Teataja.
Направляющийся в Тапа кортеж запечатлели на видео старейшина волости Алари Кирт и председатель волостного собрания Рейго Тамм.
Смотрите видео!