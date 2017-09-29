Стало известно, что из себя представляет найденный в Таллинне «обломок НЛО»

По словам проводившего анализ геолога Сийма Паюсааре, предмет имеет очевидное искусственное происхождение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Novaator.

По всей вероятности, речь идет о феррохроме, то есть о сплаве из 68% железа и 23% хрома.

Научный сотрудник института геологии ТТУ Рутть Хинтс пояснила, что лично она поддерживает гипотезу академика Анто Раукаса, который считал случайно обнаруженный при рытье колодца предмет захороненным в Меривялья отходом или сырьем судостроительной промышленности.

Таинственный аспект находке придал пирит - довольно распространенный в Эстонии сульфидный минерал, для дробления которого при рытье колодца потребовалось применить существенную силу.