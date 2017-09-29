Стало известно, что из себя представляет найденный в Таллинне «обломок НЛО»

Ученые Института геологии Таллиннского технического университета в пятницу представили результаты анализа найденного в Меривялья сплава, на протяжении ряда лет вызывающего повышенный интерес увлекающихся уфологией.
По словам проводившего анализ геолога Сийма Паюсааре, предмет имеет очевидное искусственное происхождение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Novaator.
По всей вероятности, речь идет о феррохроме, то есть о сплаве из 68% железа и 23% хрома.
Научный сотрудник института геологии ТТУ Рутть Хинтс пояснила, что лично она поддерживает гипотезу академика Анто Раукаса, который считал случайно обнаруженный при рытье колодца предмет захороненным в Меривялья отходом или сырьем судостроительной промышленности.
Таинственный аспект находке придал пирит - довольно распространенный в Эстонии сульфидный минерал, для дробления которого при рытье колодца потребовалось применить существенную силу.