В Огайо подростка повторно уличили в сексе с собакой

В жестоком обращении с животным подозревается несовершеннолетний житель Уоррена, сообщает WDTN . Он был задержан после того, как в полицию обратился один из родственников подростка. Придя домой на Хоумвуд-авеню, член семьи застал юношу голым в постели в обнимку с собакой по кличке Пи-ви породы такса, сообщает портал Newsru.com.

Год назад этот же подросток, которому тогда было 16 лет, был уличен в аналогичном преступлении. Но на тот момент в Уоррене еще не был принят специальный закон об ответственности за зоофилию.

После первого эпизода с сексуальным издевательством над животным юношу направили в детский центр реабилитации округа Трамбулл. Однако ему разрешалось проводить половину времени дома.

После вторичного задержания подросток признался, что вступал в половой контакт с таксой в июле и сентябре 2017 года. Учитывая то, что юноша нарушил установленный в отношении него режим ограничения свободы, подозреваемого отправили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Многострадальную таксу Пи-ви власти отправили на медицинское обследование. Ветеринар выяснит, были ли псу нанесены какие-то травмы.