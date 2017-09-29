Гениально или безумно? Политики обещают обозначить места обитания улиток и украшать только растущие елки

Ярче других своими предвыборными обещаниями блещет Эстонская консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Например, пробившись к власти в Таллинне, партия хочет пустить морской трамвай, который являлся бы общественным транспортом между Какумяэ, Летной гаванью, Старым портом и портом Пирита.

По словам кандидата от EKRE в мэры Таллинна Мартина Хельме, пример такого морского трамвая позаимствован у польского Кракова (ничего, что там нет моря - прим. ред.). Он говорит, что сначала трамвай можно взять в лизинг, что, по мнению Хельме, принесло бы городу расходов на несколько сотен тысяч евро в год. Кандидат в мэры добавил, что разовой тратой будет приведение портов в порядок, чтобы они могли начать обслуживать пассажиров, но эти расходы исчисляются в сотнях тысяч. «Идея морского трамвая значительно сократит расходы на транспорт из Виймси или из Какумяэ до центра города, это было бы удобно и для велосипедистов», - объяснил Хельме.

В Таллинне с такой идеей выступали и раньше. В марте 2012 года Таллиннский транспортный департамент и волость Виймси объявили конкурс на оказание услуги водного такси. Единственное предложение сделала фирма OÜ Spinnaker, которая предложил пустить 26 мая между пятью портами Таллиннского залива быстроходный катер.

Несмотря на то, что велотакси было предназначено для местных жителей, которые могли бы летом передвигаться без пробок по Таллиннскому заливу, из-за малого спроса оказание услуги тут же прекратили, и больше о велотакси ничего слышно не было.

Велотакси в Таллинне в 2012 году. / Даниил Харик

А еще выяснилось, что кроме вопросов с беженцами весьма важной проблемой для EKRE оказались и представители иностранного животного мира. А именно, на странице партии под обещаниями для Пирита приведено картирование зон распространения дорожных улиток в Испании и ограничение их распространения. «Предвыборные обещания по частям города составлены местными отделениями. Значит, для местных жителей это достаточно важная проблема, раз она отдельно приведена в программе», - прокомментировал вопрос улиток Хельме. Он добавил, что расходы на ограничение распространение улиток не подсчитаны. «Вероятно, для решения проблемы нужно прежде всего обратиться, например, в Ботанический сад или в какой-нибудь университет», - сказал политик.

Испанская улитка, а за ней наша, местная. / Keskkonnateabe keskus

В Тарту EKRE обещает зимой организовать вывоз снежных сугробов выше 0,7 метра. Однако это не означает, что город поспешит на помощь каждому жителю, у которых не хватает сил самостоятельно убрать сугробы в собственном дворе. «Город может убирать сугробы там, где он борется со снегом – то есть на городских улицах, - уточнил председатель тартуского отделения партии Индрек Сярг. – Важно следить, чтобы сугробы на обочинах дорог не превышали определенной высоты».

В числе прочих хороших идей EKRE обещает прекратить приставание со стороны цыган и бомжей, кружащих вокруг автовокзала и его окрестностей. «Было обещано оградить людей от беспокойства, и это мы сделаем конкретными методами борьбы за безопасность», - немногословно ответил Сярг на вопрос, как это точно будет организовано.