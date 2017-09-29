Гениально или безумно? Политики обещают обозначить места обитания улиток и украшать только растущие елки

Кроме классических предвыборных обещаний партии и избирательные союзы вышли в этом году и с весьма изощренными идеями. Так, например, EKRE обещает ограничить распространение иностранных улиток, зеленые – украшать на Рождество только растущие, а не срубленные елки, а Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн – установить на игровых площадках кнопки паники.
Ярче других своими предвыборными обещаниями блещет Эстонская консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Например, пробившись к власти в Таллинне, партия хочет пустить морской трамвай, который являлся бы общественным транспортом между Какумяэ, Летной гаванью, Старым портом и портом Пирита.
По словам кандидата от EKRE в мэры Таллинна Мартина Хельме, пример такого морского трамвая позаимствован у польского Кракова (ничего, что там нет моря - прим. ред.). Он говорит, что сначала трамвай можно взять в лизинг, что, по мнению Хельме, принесло бы городу расходов на несколько сотен тысяч евро в год. Кандидат в мэры добавил, что разовой тратой будет приведение портов в порядок, чтобы они могли начать обслуживать пассажиров, но эти расходы исчисляются в сотнях тысяч. «Идея морского трамвая значительно сократит расходы на транспорт из Виймси или из Какумяэ до центра города, это было бы удобно и для велосипедистов», - объяснил Хельме.
В Таллинне с такой идеей выступали и раньше. В марте 2012 года Таллиннский транспортный департамент и волость Виймси объявили конкурс на оказание услуги водного такси. Единственное предложение сделала фирма OÜ Spinnaker, которая предложил пустить 26 мая между пятью портами Таллиннского залива быстроходный катер.
Несмотря на то, что велотакси было предназначено для местных жителей, которые могли бы летом передвигаться без пробок по Таллиннскому заливу, из-за малого спроса оказание услуги тут же прекратили, и больше о велотакси ничего слышно не было.
Велотакси в Таллинне в 2012 году. / Даниил Харик
А еще выяснилось, что кроме вопросов с беженцами весьма важной проблемой для EKRE оказались и представители иностранного животного мира. А именно, на странице партии под обещаниями для Пирита приведено картирование зон распространения дорожных улиток в Испании и ограничение их распространения. «Предвыборные обещания по частям города составлены местными отделениями. Значит, для местных жителей это достаточно важная проблема, раз она отдельно приведена в программе», - прокомментировал вопрос улиток Хельме. Он добавил, что расходы на ограничение распространение улиток не подсчитаны. «Вероятно, для решения проблемы нужно прежде всего обратиться, например, в Ботанический сад или в какой-нибудь университет», - сказал политик.
Испанская улитка, а за ней наша, местная. / Keskkonnateabe keskus
В Тарту EKRE обещает зимой организовать вывоз снежных сугробов выше 0,7 метра. Однако это не означает, что город поспешит на помощь каждому жителю, у которых не хватает сил самостоятельно убрать сугробы в собственном дворе. «Город может убирать сугробы там, где он борется со снегом – то есть на городских улицах, - уточнил председатель тартуского отделения партии Индрек Сярг. – Важно следить, чтобы сугробы на обочинах дорог не превышали определенной высоты».
В числе прочих хороших идей EKRE обещает прекратить приставание со стороны цыган и бомжей, кружащих вокруг автовокзала и его окрестностей. «Было обещано оградить людей от беспокойства, и это мы сделаем конкретными методами борьбы за безопасность», - немногословно ответил Сярг на вопрос, как это точно будет организовано.
Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн беспокоится об игровых площадках. Поэтому, получив власть, они готовы установить на них кнопки паники, чтобы у людей была возможность, при необходимости, позвать на помощь. «В целом, идея кнопки паники в том, чтобы была возможность быстро отреагировать в случае неожиданного нападения, если нет времени на звонок», - сказал член избирательного союза Юри Мыйз. На вопрос, сколько это будет стоить, Мыйз ответил, что предвыборная программа – это документ, сравнимый с бюджетной стратегией, а не бюджет. Поэтому в этом смысле они не могут дать финансовую оценку этому.
Дружественная по отношению к окружающей среде Партия Зеленых обещает, что, добравшись до власти, они будут украшать только живые, не срубленные, елки. А еще разобьют у детских садов и школ огороды. Председатель зеленых Зюлейха Измаилова несколько раз обещала ответить на вопрос, какие изменения принесут данные обещания, но своего обещания так и не выполнила. Таким образом, на данный момент неизвестно также, исчезнет ли традиционная рождественская елка с Ратушной площади, если зеленые придут к власти, и какие альтернативы они предлагают.
У социал-демократов в планах построить канатную железную дорогу с Нижнего города на Тоомпеа, которая обойдется в сумму до пяти миллионов евро. «Во-первых, это интересный и захватывающий аттракцион, а, во-вторых, это может стать альтернативой автобусам, которые тысячами везут туристов на Тоомпеа», - сказал кандидат от соцдемов в мэры Таллинна Райнер Вакра. Он добавил, что речь идет не об изобретении велосипеда, а о решении, которое широко используется в других странах.
Канатная железная дорога / Panther Media/Scanpix
По мнению Партии реформ, город нуждается, помимо обычного мэра, и в ночном мэре. «Идея ночного мэра, если говорить просто, заключается в вечерней и ночной организации городской жизни, а также в партнерстве предпринимателей с городской управой и местными жителями», - сказал кандидат в мэры от Партии реформ Кристен Михал. По его словам, ночной мэр есть во многих крупных городах Европы. Точной суммы, которую они хотят платить ночному мэру, Михал не раскрыл. «Цена, конечно, меньше, чем польза от этого для предпринимательства, местных жителей и города».
В крупных городах Европы, на самом деле работают ночные мэры. Если в Амстердаме первого ночного мэра, бывшего промоутера ночного клуба Мирика Милана, выбрали еще в 2012 году, то в Лондоне первый ночной мэр, британский комик Эмми Лэйм, появился лишь в ноябре прошлого года. Как Милан, так и Лэйм сказали в интервью газете The New Yorks Time, что ночная жизнь городов состоит не только из праздников, а роль ночного мэра выходит далеко за пределы пабов и ночных клубов.
Ночной мэр Лондона Эми Лэйм / Editorial/ Marilyn Kingwill National Pictures