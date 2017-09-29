Эстония открыла общедоступный сайт о санкционной политике ЕС

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что на новом сайте применяемые Европейским Союзом санкции с помощью условных знаков помечены на виртуальной карте мира. «На этой карте или в списке действующих ограничений пользователь может найти нужную ему информацию. Кроме того, доступна информация и о документах, сопутствующих принятию соответствующих решений», - пояснила автор сайта о санкциях и руководитель проекта в МИД Эстонии Юули Хийо.

Представителям частного и публичного секторов во всем Европейском Союзе важно знать, какие обязанности сопутствуют санкциям, поэтому необходимо разъяснять механизм их применения простым языком с использованием современных средств.

«До сего времени не удавалось в интернете быстро и просто найти сведения по действующим в ЕС санкциям, хотя в Сети эти сведения есть. Проблема в первую очередь в способе презентации — информация о санкциях записана в сотнях единиц юридических текстов, в ссылках и гиперссылках, но для того, чтобы ее найти, нужны специальные знания, на усвоение которых потребуется много времени, - сказала Хийо. - Не обладая нужной информацией и опасаясь последствий ошибочных шагов, предприниматели откладывают сделки с третьими странами, которые на самом деле санкциям не противоречат. Но это совсем не те последствия, на которые рассчитывают страны ЕС, когда они соглашаются на введение санкций».

По словам Хийо, сайт о санкциях ЕС является вкладом Эстонии как председателя в ЕС в дело разъяснения внешней политики сообщества доступными средствами, применяя цифровую платформу.

«Санкции являются частью единой внешней политики и политики безопасности ЕС, то есть, по большому счету она во всех странах ЕС урегулирована одинаково. Нет смысла и в Таллинне, и в Лиссабоне тратить одно и то же время и ресурсы на разъяснение одних и тех же тем, если все ответы на эти вопросы могут быть доступны на одном сайте на расстоянии двух кликов мышкой», - добавила Хийо.

Англоязычный сайт ЕС по теме санкций был в пятницу открыт по адресу sanctionsmap.eu. Оперативную информацию о введенных ЕС санкциях можно найти и в Twitter.

После завершения периода председательства в ЕС Эстония передаст права администратора сайта Еврокомиссии.