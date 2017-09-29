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Видео: в сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»

Rus.Postimees.ee
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Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки. | ФОТО: TEAM2 / Simon Hofmann / Getty Images/imago/Team 2

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки рассмешил пользователей сети предматчевым ритуалом. Видео появилось в Twitter-аккаунте дортмундцев, передает «Лента.ру».

Перед началом каждой встречи Бюрки должен потрогать игровой мяч. Вратарь не стесняется забирать его у болбоев и арбитров. Иногда голкипер просит партнера по команде подать мяч, до которого не может добраться сам.

«Лев Яшин делал точно так же», - отметил один из пользователей.

«Пересматриваю видео уже четвертый раз. Самый смешной момент - когда он застрял между двух арбитров», - написал другой.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Бюрки принял участие в 6 матчах и пропустил один мяч. «Боруссия» с 16 очками в активе возглавляет турнирую таблицу чемпионата.

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