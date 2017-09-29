Видео: в сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»

Перед началом каждой встречи Бюрки должен потрогать игровой мяч. Вратарь не стесняется забирать его у болбоев и арбитров. Иногда голкипер просит партнера по команде подать мяч, до которого не может добраться сам.

«Лев Яшин делал точно так же», - отметил один из пользователей.

@RBuerki1 und sein Ritual vor jedem Spiel - einfach überragend! Mehr von unserem Keeper gibt's übrigens morgen Früh im Feiertagsmagazin! pic.twitter.com/Cb2ZNW3LqF — Borussia Dortmund (@BVB) September 28, 2017

«Пересматриваю видео уже четвертый раз. Самый смешной момент - когда он застрял между двух арбитров», - написал другой.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Бюрки принял участие в 6 матчах и пропустил один мяч. «Боруссия» с 16 очками в активе возглавляет турнирую таблицу чемпионата.