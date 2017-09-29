Новый сматрфон LG отпугивает комаров

От южнокорейского гаджета исходят ультразвуковые волны, которые отпугивают насекомых, но являются абсолютно безвредными для людей, сообщает Газета.ru.

Некоторые другие продукты LG уже используют подобную технологию, но в смартфон эта функция была установлена впервые.

Сообщается, что компания планирует выпустить этот смартфон не только в Индии, но и в других странах мира.